Romina Leal, la actriz de Santiago que busca ahora un lugar en Hollywood

En reinventarse está la clave del éxito de Romina Leal, modelo, actriz y conductora televisiva que desde hace tres meses se radicó en Los Ángeles, tras su paso arrollador por México y también Miami, con el objetivo de seguir trabajando en el mundo del espectáculo, aunque en este caso en “La Meca” del cine.

En lo laboral sintió que en Miami comenzaba a repetirse en los trabajos que hacía, tanto en la realización de comerciales para televisión, videoclips musicales o trabajos en teatro. De allí que decidió buscar nuevos horizontes, nuevas propuestas y desafíos.

“El 2019 fue un año de muchos cambios. Una vez cada tanto, una termina reinventándose por todos estos cambios que hoy atraviesan todos los rubros del espectáculo. Uno tiene que adaptarse y evolucionar. Es como que no hay otra opción. Me pasaba cuando me fui de Santiago a Buenos Aires, luego a México y después a Miami”, resaltó Romina en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL .

Una prostituta

Mientras aguarda nuevas oportunidades laborales en Los Ángeles, “una ciudad que yo, como actriz no me podía perder la oportunidad de vivir”, tal como le dijo a EL LIBERAL, Romina disfruta del trabajo que hizo con el cineasta colombiano, Jaime Segura. Con Segura, filmó un video acerca de la campaña de concienciación de la trata de persona. Lo hizo para Glory House of Miami, una fundación que lucha para ayudar a las víctimas del tráfico sexual en esa ciudad norteamericana.

De este trabajo, surgió la realización, con el mismo director, de “The Cage” (“La Jaula”) que grabó recientemente. Allí se pone en la piel de una de esas mujeres que son explotadas sexualmente. “Me gustó eso como actriz porque fue involucrarme con temáticas sociales. En plena grabación me partí un ojo. Mi personaje está drogado. Estaba con los ojos entrecerrados y cuando giré le pegué a la cámara. Más allá de esto, todo salió muy bien”, remarcó Romina.

Industria del porno

Después del trabajo con Segura, Leal protagonizó Plasure Factory, del cineasta venezolano Carlos Alberto Fung. “Con él (por Fung) hicimos un piloto de un programa en el que se aborda el detrás de escena de la industria de la pornografía y cómo está sustentada por la industria de las drogas en Europa”, explicó.

En cuanto al personaje que compone en Plasure Factory, contó: “Mi personaje es lindísimo. Se llama Almudena. Es una chica normal, con una linda familia. Al enamorarse de un chico, que entra a la industria porno, ella por ir detrás de su amor va a hacer un casting de admisión para un canal de producciones condicionadas”, precisó.

“Puta”

Posteriormente, llegaría la serie “Con Dios y el Karma”, del realizador cubano Memo Zurita. “Con él (por Zurita) tenemos otra serie entre manos, que se llama ‘Puta’. La historia es buenísima. Interpreto a una mujer que le quita el marido a una amiga de su madre que le está haciendo el favor de alojarla en otro país para que pueda prosperar”, contó Romina. Zurita está en Miami y ella en Los Ángeles. “Estamos tratando de coordinar fechas para continuar con el rodaje de ‘Puta’”, resaltó.

“Amo Miami, pero en lo laboral quería tener variedad. Había hecho un show de televisión en el que estuve como presentadora, había actuado en comerciales, en programas de TV, teatro y cine. Así que, en esto de reinventarme, apuesto a nuevos desafíos”, dijo.

La ex Miss Cola Reef que crece

Todos los conocimientos adquiridos como actriz, faceta que se formó con Norman Briski, le sirvieron para desarrollarse tanto en su paso por México, como por Miami y ahora en Los Ángeles, en donde, siempre acompañada por su novio, el argentino Leo Medina (oriundo de La Plata), comenzó a dar sus primeros pasos. Aquí comenzó con “‘Tea Lime Vibes’ mi proyecto de cuidado personal, hábitos y alimentación saludable que lo hago con co-produccion de ‘Miami Talent’”, adelantó.

Romina Leal nació en Santiago, ciudad donde forjó su carrera como modelo. Luego fue a Buenos Aires, donde continuó desfilando en las pasarelas además de participar de varios certámenes de belleza, llegando a convertirse en Miss Cola Reef.

Alejada de esos concursos, hoy está viviendo en Los Ángeles donde piensa desarrollar una carrera como actriz y modelo en comerciales para TV, en campañas publicitarias de reconocidas marcas, en cine y también en teatro.

La joven santiagueña ha tenido dos incursiones “fantásticas y enriquecedoras”, como le dijo a EL LIBERAL, en el teatro, cuando estuvo radicada en Miami. Allí, entre otras, trabajó en “Milantis”, “El portal quemado” y “La hija del General”.

Además, y por aquella convicción que ella tiene de que hay que “recorrer los caminos para aprender”, sigue buscando ideas para renovarse, para reinventarse y para volar alto en una ciudad como Los Ángeles.