Pastor Luna avisa: “Vamos a llevar lo mejor a Sumampa”

-¿Cómo se siente usted, un referente indiscutido del chamamé, formar parte de los festivales folclóricos que se hacen en la provincia durante el verano?

-Uno, a veces, no se da cuenta de las cosas que genera. Ya tengo treinta y tres discos grabados, muchos de ellos Discos de Oro y Discos de Platinos. Mi primer trabajo discográfico, “A mí querida Añatuya”, fue en 1985 y el más reciente es “Kakuy Turay”. Y que me convoquen para los festivales que se realizan en Santiago del Estero, realmente es un honor, un reconocimiento a mi trabajo. Lo que uno hace es por amor a la música.

-¿Se sintió profeta en su tierra cuando lo homenajearon en el Festival de la Tradición, en Añatuya?

-Totalmente. Fue un lindo tributo que me hicieron en la noche dedicada exclusivamente para el chamamé. Reconocieron mi trayectoria y eso me hace feliz. Así como este recordatorio que me entregaron en Añatuya tengo otros que me dieron en el Chaco y en Córdoba. En El Rincón de la Empanada (Santiago) han puesto un busto mío y el escenario lleva mi nombre. Estoy agradecido a su dueño, Héctor Reynoso.

-¿A qué atribuye esa permanencia, trascendencia y ese reconocimiento?

Será porque uno hace bien las cosas. Yo, desde siempre, desde que me inicié tocando chacareras hasta que abracé el chamamé, he realizado con seriedad mi trabajo. Agradezco a Dios y a la gente por el lugar que me dejan ocupar en sus vidas. Estoy trabajando intensamente en mi país, en Bolivia (donde actuó tres veces y está próximo a regresar) y en Paraguay. Hasta ahora, vamos con mucho éxito. El último disco ratifica todo este éxito.

- ¿Presentará un repertorio especial en el Festival de la Canción Popular de Sumampa?

A Sumampa vamos preparados, como lo hicimos el año pasado, con chacareras, gatos, escondidos, con polcas y, por supuesto con chamamé. Como a ese hermoso festival va gente de todos lados, y nos ve actuar en distintos lugares, vamos a interpretar también algún paso doble. Vamos a cantar nuestros clásicos y los temas de nuestro nuevo disco. Tenemos tantos amigos y, siempre, nos encontramos en estas fiestas. Vamos a llevar lo mejor de nuestro repertorio a Sumampa. Estamos muy agradecidos con el intendente de Sumampa por esta nueva invitación.

Para Pastor, el chamamé es “alegría, diversión”

El “Rey del Chamamé”, junto con su colega y comprovinciano “Pancho” Escalada, compitió por el premio Gardel a la Música, con su disco “Mano a Mano”. En aquella oportunidad, tuvieron como contendientes a Los Núñez (“3 Fronteras”) y Las Hermanas Vera (“Ha’ Etéva”).

- ¿Qué significó para usted haber estado nominado para los Gardel a la Música?

- Fue una experiencia muy linda haber estado nominado para esos premios tan importantes. Ese premio, directamente, nos tenían que entregar a nosotros porque yo tengo muchos discos más vendidos, muchas actuaciones en todos lados. Yo presento las planillas de actuación a donde vaya. Aquel grupo, que era de Misiones (el ganador), se conoce ahí. No es un conjunto conocido como el de nosotros.

- ¿Cómo lo ve al chamamé hoy?

- Está instalado en la gente y se lo baila en todos lados, no solamente en Corrientes. El chamamé está en todo el país e inclusive en otros países.

- ¿Qué transmite el chamamé?

- Alegría y diversión, es como que te olvidas de todo cuando escuchas un chamamé. La gente baila, se divierte. Uno, para los festivales tiene que estar preparado y ver bien los temas que va a presentar allí. Lo mismo debe hacer para las bailantas. Uno se tiene que adaptar al lugar en que está.

“Guampiame, pero no me dejes” y “La blanca esperanza”

Desde aquel inicio profesional en 1985 con el lanzamiento de su primer disco, “A mi querida Añatuya”, hasta su presente glorioso con una proyección internacional de su estilo y su nuevo disco “Kakuy Turay”, Pastor Luna agradece a Dios por todos los dones que recibió desde niño y que le permitieron sobrellevar una vida de privaciones.

-¿Cómo lo ha concebido a “Kakuy Turay”?

-Con doce temas de mi autoría. Todo lo que hago está destinado para la gente humilde, que son quienes van a las bailantas y compran los discos. En “Kakuy Turay” está marcando el significado de la leyenda que todos conocemos. Además, en otra de las canciones, ‘La blanca esperanza’, hablo de la cosecha de algodón en el Chaco. Mi familia lo ha hecho. Tengo doce hermanos y todos hemos trabajado en la cosecha del algodón.

-¿Con qué otros temas remarca la idiosincrasia de su gente?

Además de “Kakuy Turay” y “La blanca esperanza” está “Al paraje Árbol Blanco”. También grabé un tema medio cómico que se llama “Guampiame, pero no me dejes”. Incluí “Mi caballito Payuco”. Son todos temas inéditos. Después, hice un enganchadito de polcas rurales que también tienen éxito, particularmente, en la zona del Chaco.l