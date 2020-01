Paulo Díaz disfruta de este River y se ilusiona con la conquista de la Superliga

28/01/2020 - 23:11 Mundo River

El zaguero de River Plate, Paulo Díaz, subrayó que su equipo “es el que mejor juega” y que si logran mantener la regularidad van a conseguir el título sin importar los rivales que tengan que cruzarse en estas fechas que faltan.

“Depende de nosotros y creo que si logramos esa regularidad podemos quedarnos con el título porque somos el equipo que mejor juega en la Argentina, estamos bien y ayuda que se mantenga el plantel y el grupo de trabajo”, dijo el defensor chileno en conferencia de prensa.

Además, sobre el nuevo sistema defensivo opinó: “Seguramente nos benefició a los centrales porque hay más opciones y posibilidades y en lo personal conocía el sistema porque ya había jugado en varios equipos así y cada vez me voy sintiendo mejor con el correr de los partidos”.

Y adelantó: “Nosotros sabemos que si somos regulares podemos ganar los seis partidos y lograr el título y nos vamos sintiendo mejor como equipo, no depende de lo que hagan los demás equipos, solo depende de nuestro juego”.

En cuanto al sistema defensivo agregó: “Defendemos con tres y no con cinco como dicen, porque los laterales juegan arriba y van al ataque y Enzo también se suma, es la idea y se va a ir afirmando con el correr de los partidos como ya lo demostramos”.

Robert Rojas

Por su parte, el zaguero paraguayo Robert Rojas aseguró también en charla con la prensa que esta chance de ser titular no lo cambió y que sigue siendo el mismo pibe que vuelve a juntar mandioca en las vacaciones a su Paraguay con su familia.

“Sigo siendo el mismo de siempre, un pibe del interior del Paraguay que vuelve a recolectar mandioca con mi familia, esta posibilidad no me va a cambiar y espero seguir creciendo como jugador en este club”, opinó Rojas el nuevo líbero del equipo de Marcelo Gallardo.

Además contó sobre la titularidad: “Todos me decían que tenía que tener paciencia que se iba a dar y yo la tuve, me hablaron mucho mis compañeros, el profe y mi representante, ahora hay que dar lo mejor y aprovechar la oportunidad porque hay mucha competencia y somos cuatro centrales”.

Rojas habló también de sus cualidades y el sistema; “Puede ser que me haya elegido por el sistema, eso lo decide el profe, puede que me vea más rápido y eso me pide que corte a los costado y que cubra a Enzo (Pérez) sí se va adelante, yo trato de hacer lo que me piden y si puedo a veces agarro la pelota y voy para adelante como loco, je”.l