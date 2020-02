Tormenta quiere celebrar sus 50 años de trayectoria en Santiago

31/01/2020 - 21:37 Pura Vida

¿Cómo se sostiene una carrera, cincuenta ya en su caso, y se mantiene vigente tanto a nivel nacional como internacional?

En realidad, no es algo que yo me lo haya propuesto. Comencé a cantar a los 15 años y nunca me imaginé que iba a llegar a donde estoy hoy. Este año cumplo cincuenta años de carrera; o sea, fue toda una vida con la música. Se fue dando así, de a poco. Gracias a la gente me mantengo vigente. Tuve la suerte de empezar mi carrera en los años 70, que era una época muy fuerte para la música argentina en mi país y en Latinoamérica. En Latinoamérica siempre hablan que esa fue la época dorada de la música argentina con artistas como Sandro, Leonardo Favio y Leo Dan. Todo ese movimiento de música melódica argentina contribuye a esta permanencia. Todo eso hizo que uno, en alguna medida, tenga una base muy sólida que me permite, después de tantos años, seguir arriba de un escenario. Sigo grabando cosas nuevas, porque quiero estar motivada. Soy consciente que la gente viene básicamente por los años 70, los 80 y parte de los 90, pero no quiero dejar de crear.

¿Cuánto juega la nostalgia en el sostenimiento de su carrera?

Mucho. Las historias que me cuenta la gente son alentadoras. Hay gente que me cuenta que se conocieron, se enamoraron y tuvieron su primer hijo. Eso es lo que tiene la música: acompaña. Los artistas, que hace tantos años estamos cantando, somos como parte de la familia. Siempre hay historias y anécdotas.

¿Cómo nació tu clásico tema “Cebando mate”?

“Cebando mate” yo lo escribí siendo muy chica. Tenía 15 años. La inspiración fue lo que pasaba en mi casa. Tenía la música de la canción, pero no sabía qué letra ponerle. Entonces, se me ocurrió poner lo que veía: mi madre le cebaba mate a mi padre. Cerca de mi casa estaba la iglesia de los franciscanos que llamaban a misa y tocaban las campanas. En esa pintura diaria de todos los argentinos, donde el mate es una presencia muy fuerte de nuestra idiosincrasia, se me ocurrió eso. Cuando me reuní con mi productor, que era Yaco Seller, dije: “Me saca corriendo o grabamos”. Y grabamos. La verdad, fue una gran pegada.

¿Un artista es un cronista, en cierta manera, a través de lo que va narrando en sus canciones?

Claro que sí, porque la música tiene un poder instantáneo. Uno escucha una canción y enseguida se emociona. No necesita tanto procesar intelectualmente. Escucha la canción y es suficiente con eso. Es natural cuando uno cuenta historias de amor, amistad, la familia.

Está próxima a viajar al exterior. ¿Qué requiere el público de otro país?

El miércoles próximo viajo a EE.UU. Estaré cantando en eventos que se hacen en Nueva York, Nueva Jersey, Miami y Chicago. Son conciertos para el público latino que en febrero, sobre todo el 14, Día de San Valentín, voy a presentar lo mejor de mi repertorio, esas canciones que ellos conocen y me las requieren. Después, regreso a la Argentina para partir luego a Colombia. El 9 de marzo retorno a la Argentina y me quedo acá porque ya estoy preparando los festejos por mis cincuenta años de trayectoria. Tenemos pensado venir a Santiago para celebrarlo en el teatro 25 de Mayo. Todavía no tenemos una fecha firme, precisamente por esta agenda de viajes al exterior, pero enseguida vamos a poner una fecha con Danny Pecci (productor santiagueño) para festejar mis cincuenta años de trayectoria con los santiagueños.

“Estaré como artista invitada en un homenaje a Leo Dan”

Mientras trabaja en la preparación de su nuevo disco, que piensa editarlo en agosto, “Tormenta” está lista para viajar a Estados Unidos para participar de un homenaje que le realizarán a su colega santiagueño, Leo Dan, con quien trabajó durante años.

“En la última semana de marzo próximo voy a participar de un gran homenaje que se le hace en Estados Unidos a Leo Dan. Es un tributo similar al que le realizaron en México, pero ahora se va a hacer en el Teatro Ritz, en Nueva Jersey, y en otros teatros de Estados Unidos”, resaltó.

“Voy a estar como artista invitada. Cantaré algunos temas míos y, aparte, voy a cantar con Leo Dan. Él es un gran representante argentino en Latinoamérica”, expresó.l