Podría quedar libre el femicida de Olga “Kuky” Carrizo, al declararse nula la prisión preventiva

04/02/2020 - 06:46 Policiales

Un changarín, sospechado de asesinar a puñaladas a su ex pareja en Clodomira, podría quedar en libertad, luego de que la Cámara de Apelaciones de Feria declaró nula la resolución de la prisión preventiva al objetar la validez de los testimonios de dos testigos que fueron clave para su detención.

El fallo provocó un profundo cimbronazo en la investigación por el femicidio de Olga Carrizo, apodada “Kuky”, de 30 años, ultimada de tres puñaladas el 17 de diciembre de 2019 junto a su casa, en el Bº Mendilarzu.

Desde entonces, la fiscal Marta Elena Ovejero atribuye la autoría material a la ex pareja de “Kuky”, Ramón Héctor Ibáñez, de 31 años. Según la investigación, Ibáñez se trasladó a la casa de una hermana de la víctima, con quien convivía desde hacía un año después de romper el vínculo conyugal.

Ibáñez insultó y atacó a la víctima con una navaja: los médicos confirmaron luego que presentaba heridas en la espalda, otra en el tórax y la tercera en el cuello, la cual habría sido la que terminó provocándole la muerte.

En pocas horas, la Justicia montó un procedimiento y personal de la División Homicidios y Delitos Complejos Banda diagramó un operativo cerrojo tras Ibáñez, a quien algunos vecinos vieron escaparse corriendo.

Alrededor de las 5.30 fue interceptado en calle Gorostiaga, entre Constitución y Mitre, del Bº Centro de Clodomira, cerca de la casa de sus padres.

Testigos “clave”

Dos testigos clave habrían sido la cuñada de “Kuky”, Celeste Salto, y la hermana del detenido, Rosa Ibáñez.

De acuerdo con la audiencia de prisión preventiva, del 2 de enero, la primera sería testigo presencial y la segunda, a quien el acusado confió: “Me mandé una macana y tiré la navaja en la casa del vecino...”

Rápidos, los defensores Carlos Ríos López y Atilio Solís apelaron la preventiva y acudieron ante la Cámara de Apelaciones de feria.

En la audiencia, presidió el alto cuerpo la vocal, Gloria Cárdenas, junto a los jueces, Adriana Mine y Pedro Basbús.

La defensa consideró “nulas”, la resolución y la declaración de la hermana de Ibáñez.

Para los letrados, “Salto no presenció el hecho y Rosa Ibáñez no debió ser aceptada en el proceso porque es hermana y no está obligada, por ley, a declarar en contra suya”.

Después de merituar el requerimiento, el alto cuerpo resolvió “hacer lugar en forma parcial el recurso deducido por la defensa”.

En tal sentido, declaró “la nulidad de la resolución y en consecuencia apartar al juez para que no intervenga en la causa”.

La medida no implica libertad para Ibáñez, pero debilitó los testimonios de Salto e Ibáñez, sobre quienes la Fiscalía cimentó la acusación de femicidio doblemente agravado por mediar en un contexto de violencia de género.