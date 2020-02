Rial cambió de panelista ¿por celos de su mujer?

17/02/2020 - 20:48 Pura Vida

Cuando se conoció la inesperada salida de Angie Balbiani del panel de “Intrusos”, en el ciclo “Los Ángeles de la Mañana” (LAM), Yanina Latorre ya había lanzado a rodar el rumor de que la decisión era una reacción de la producción a los comentarios hechos por Romina Pereiro, la esposa del conductor del ciclo, Jorge Rial, quien había dicho que la panelista “lo beboteaba” a su marido.

Lo cierto es que Angie Balbiani prefirió no dar crédito a ese rumor, ya que consultada por LAM señaló: “No me consta, prefiero pensar que no tenía que seguir”.

Antes había admitido que el final de su contrato con Intrusos la tomó por sorpresa. “Es una cagada quedarse sin trabajo, no me lo esperaba la verdad”, remarcó.

Y cuando la indagaron sobre si tuvo algún cruce con Pereiro, Angie solo atinó a contestar: “La conozco de cruzármela. Lo cortés no quita lo valiente. Yo no tengo por qué no saludar”.

Al escuchar la entrevista, Yanina Latorre volvió a tomar el guante y aseguró que Angie “la cuida a Pereiro”, pero que hay mensajes de la nutricionista que la muestran enojada.

“En maquillaje en distintos horarios ambas se cruzaban y se tiraban munición pesada. Angie siempre negó todo. Pero Romina en maquillaje delante de todos juraba que Angie beboteaba a Rial y que le había traído un regalo de las vacaciones, y que eso no le había gustado nada”, comentó Yanina.

Y compartió su hipótesis: “Esto me parece más un celo de Romina, por ahí, porque Angie es parecida a la Niña Loly Antoniale, que algo que realmente pase”, contó, mientras explicó que también ese habría sido el motivo por el que Angie Balbiani se transformó en la única integrante de Intrusos que no fue invitada a la boda de Rial y Pereiro.

Al respecto, Angie contó: “No tenían por qué invitarme. No me molesta. Fue raro... pero no me molesta”.