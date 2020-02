Barón suma otra polémica

26/02/2020 - 21:42 Pura Vida

Cuando Jimena Barón lanzó la campaña de marketing de su nuevo tema “Puta”, y le llovieron las críticas que la señalaban incluso como promotora de la prostiución, se vio obligada a suspender sus shows porque no estaba en condiciones anímicas de llevarlos adelante.

Ahora se enciende una nueva polémica. El municipio de Villa La Angostura reclama la devolución del dinero que pagaron por adelantado, ya que el espectáculo en esa ciudad fue uno de los que Barón suspendió.

El auditor municipal Pablo Requejo aseguró a Teleshow que aún no recibieron ninguna transferencia a modo de devolución del dinero, el que suma un total de 2 millones 200 mil pesos. Pero advirtió que el contrato no se hizo directamente con la productora Antelofobia, con la que trabaja la cantante, sino mediante un tercero, Eduardo Bonuccelli”.

“Se contrata a Jimena y a Agapornis con un paquete cerrado, a través del cual él se encarga del caché y de los demás gastos (traslados aéreos, alojamiento, etc.)”, contó Requejo y explicó que la devolución ya estaba contemplada en el contrato firmado. No obstante, el auditor admitió que “la productora de Jimena le habría reintegrado el dinero a Bonuccelli, pero no me llegó comprobante de transferencia al Municipio”.

Para deslindar responsabilidades, desde la productora de Barón mostraron el comprobante del reintegro a Bonuccelli, con fecha del 11 de febrero, por la suma de 1.321.669,40 pesos. “El valor que teníamos que devolver es ese. No puedo hablar sobre el arreglo de Eduardo con la Municipalidad porque no tengo conocimiento sobre lo que acordaron”, aseguró Lucas Biren, de Antelofobia producciones.