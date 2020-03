El coronavirus ya se instaló en el país y crece la alarma en toda la población

03/03/2020 - 23:37 Santiago

Desde ayer, todo el país se encuentra en alerta tras la confirmación del primer caso de coronavirus por parte del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien aseguró que “se están siguiendo las recomendaciones vigentes ante esta serie de contagios en distintas partes del mundo”.

Al momento de anunciar que un hombre de 43 años que estuvo de viaje por Europa y regresó al país el domingo a través del aeropuerto de Ezeiza es el primer paciente con coronavirus Covid-19 en la Argentina, el jefe de la cartera sanitaria aseguró que de inmediato se pusieron en marcha los protocolos de tratamiento para este tipo de casos.

En conferencia de prensa ofrecida en la cartera de Salud, González García destacó que el paciente “colaboró intensamente con las autoridades” luego de que se le detectaran los primeros síntomas de la enfermedad.

Explicó que “permanece internado” y sostuvo que “es un caso de intensidad leve” que afectó a “un pasajero que viajó en primera clase, lo que limita las posibilidades contacto”.

“Hay una cuestión de miedo en la sociedad que está sobreactuada. Entiendo que nadie esté tranquilo, pero es una enfermedad que en la mayoría de los casos no requiere internación, que todavía no la tenemos acá, que vamos a luchar para que no se disemine. Lo que pasó no es que se va a generalizar, vamos a tratar de que no se generalice”, manifestó González García.

Mientras tanto, el hombre internado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires grabó un video desde la habitación del centro de salud. Allí se lo ve y se lo escucha interactuar con una enfermera a quien le pregunta cuándo le traerán la comida y si hay sushi para cenar.

“¿No sabés a qué hora me traen comida, no? ¿sushi hay, no, no?”, consulta el hombre y se ríe. De esta manera se pudo ver el buen estado de ánimo del paciente y de qué manera es atendido.

Contención

Mientras tanto, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus recomendó a los países de América Latina y el Caribe ante la aparición de los primeros casos de coronavirus en la región “centrarse en la contención agresiva de esos contados cuadros y prepararse para lo que pudiera venir”.

El funcionario destacó, además, que “es completamente irracional” pensar “que nos tenemos que rendir” y agregó: “No hay razón para hacerlo y hay que intentar la contención” ante la posibilidad de declarar una pandemia en la región.

Barbijos bajo sospecha: el virus puede entrar por los ojos

La efectividad del barbijo como modo de evitar el contagio es puesta en duda por algunos especialistas.

“La indicación de usar barbijo es solo para las personas que están atendiendo o cerca de casos sospechosos. Estos sirven para evitar que una persona con coronavirus elimine la saliva que pueda estar infectada, pero no para frenar la entrada del virus, porque este también puede ingresar por los ojos o por tocar la superficie donde alguien haya estornudado. Dan una sensación de falsa seguridad, por eso no son recomendables para que la población general los utilice al circular por la calle”, explicó Omar Sued, médico de la Sociedad Argentina de Infectología.

Coincide con esta aseveración el médico y asesor de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, David Powell, quien asegura que “hay muy pocas evidencias de los beneficios que puedan aportar en situaciones de contacto casual. Los barbijos son útiles para las personas que ya están enfermas, así protegen al resto”.

“Es importante erradicar la versión de que los barbijos previenen el contagio de la enfermedad en el caso de la gente común. Si se trata de un caso aislado y el virus no está circulando libremente en la comunidad, no es necesario su uso, a menos que haya indicación médica. En el caso de que aparezcan los síntomas, lo ideal es consultar a un médico”, opinó Pablo Bonvehi, jefe de Infectología del Cemic.

Resulta fundamental un correcto lavado de las manos

Lavarse las manos de la manera correcta es una de las principales acciones recomendadas para tratar de mantener al virus fuera de nuestro organismo.

Para un correcto lavado de las manos, hay muchos puntos a tener en cuenta para eliminar todos los gérmenes.

Según la Organización Mundial de la Salud la higiene de manos tiene evidencia científica en la prevención y control de infecciones. Aunque este lavado sólo es eficaz si se realiza con abundante agua y jabón.

Todo comienza fregando bien las palmas de las manos, hasta que el jabón haga espuma y cubra toda la zona. Luego, hay que pasar el jabón entre los dedos y el costado externo de las manos.

El siguiente paso es fregar las puntas de los dedos contra las palmas de cada mano. Los pulgares también deben ser lavados especialmente, el método remarca introducirlo dentro de las palmas de las manos cerradas. La parte del jabón termina con un repaso por las muñecas.

Cuándo se considera un caso sospechoso

Se considera un caso sospechoso a toda aquella persona que presente fiebre, enfermedad respiratoria aguda y que haya tenido antecedentes de viaje o estancia en lugares donde se han confirmado casos de la enfermedad.

También, en caso de haber mantenido contacto con un caso confirmado o un caso bajo investigación, hasta 14 días antes del inicio de síntomas.

Estudio

La muestra para detectar el coronavirus consiste en realizar un hisopado (con un hisopo o cotonete recogen una muestra de la garganta, donde generalmente se aloja el virus). Según especialistas, el proceso de esa prueba dura aproximadamente seis horas, por ello, es posible confirmar en un día el diagnóstico.l