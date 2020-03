El Dúo Coplanacu lleva su canto comprometido por el país

07/03/2020 - 21:01 Pura Vida

El Dúo Coplanacu, tras concluir con “el vértigo de los festivales”, según lo expresó Roberto Cantos, uno de sus integrantes, se apresta para hacer realidad, este año, nuevos proyectos que “están medio en la incubadora todavía”.

Más allá de encarar el 2020 con ideas renovadas, el objetivo de Cantos y Julio Paz es “andar cantando y recorrer este país, que es inmenso realmente, con nuestra propuesta, nuestro compartir. No tenemos otros objetivos”.

Cantos adelantó que hay una iniciativa de realizar actuaciones en Europa. “Es como una circunstancia. Para nosotros es mucho más importante recorrer el país cantando”.

Enfatizó:“Hay que defender la naturaleza, hay que defender el monte, hay que dignificar a tanta gente que vive en el monte. No es una postura sino es lo que debe ser. No somos una moda. Las canciones no producen cambios, pero han sabido acompañar cambios importantes. Ojalá que estas canciones (las del CD Los Copla) puedan acompañar los cambios necesarios”.

‘Cuando uno compone una canción no sabe, definitivamente, qué va a producir en la gente. Cuando nos largamos a cantar una canción propia nos largamos a compartirla, a comunicarla. Por ahí, lo que concita esta comunicación es el tema, en este caso el desmonte, que es un tema que nos atraviesa absolutamente a todos. Entonces, eso es lo que yo creo que concita la atención y la participación. Uno, cuando compone una canción, trata de más o menos traducir primero lo que uno siente y después lo que, por ahí, piensa que pueden llegar a sentir muchos”, reflexionó Roberto.

“El repertorio del folclore da para mucho más”

El Dúo Coplanacu, a lo largo de su trayectoria, reivindica a grandes figuras del canto nativo de Santiago del Estero, en particular, y del país en general. En cada una de su obras musicales, están presentes aquellos que forjaron la canción popular y abrieron un sendero de gloria por la que hoy transita.

“El repertorio del folclore da para mucho más y hay muchísimas cosas que todavía no se han cantado. Y hoy por hoy sería como nuevo a cantarlo. Los otros días, con gran tristeza, una chica de 20 años no sabía quién era ‘Morenito’ Suárez y don Sixto Palavecino. Aquí en Santiago. No digo que sea la general, pero muchos chicos hoy ya no recuerdan mucho”, reflexionó, por su parte, Julio Paz.

Y añadió: “Entonces, a los que venimos trayendo el repertorio, no digo que es una obligación pero sí es un sentimiento lindo poder cantarlas. Cuando hay chicos que se emocionan con esas canciones viejas, que de alguna forma vinculan con su tierra, para nosotros es una emoción muy grande”.

Los Copla es el nuevo disco que el Dúo Coplanacu lleva por el país. Esta novel placa discográfica se nutre de clásicos como “De la Banda a Santiago” (Leocadio Torres), “La catamarqueña” (Manuel Castilla-Eduardo Falú) y “Qué mala suerte tengo” (Eladia Blázquez), piezas de jóvenes compositores tal el caso del riojano Ramiro González (en “Pachamama” que creó junto a Pachi Herrera y “Lucero cantor”) y tres temas de Roberto Cantos: “Madrecita de Huachana”, “Piedra” y “En cada primavera”.

Al referirse a Los Copla, Roberto y Julio indicaron: “Es un típico disco Coplanacu con temas viejos que traemos para volver a presentarlos pasados por nuestro tamiz, canciones propias y de gente joven que nos parece tienen propuestas muy genuinas y profundas, todo enriquecido por el sonido de una banda que sin alejarnos de lo nuestro, que son las voces, el bombo y la guitarra, aportan algo muy sólido y con mucha madera”.

El sonido del Dúo Coplanacu suma desde hace un par de años los aportes del bandoneonista Omar Peralta, el violinista Julio Gutiérrez, el bajista Emiliano Pasquini, el guitarrista Alejandro Rivero y el percusionista Mariano Paz.