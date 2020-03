Mery del Cerro reveló cómo logró sacar a la luz un traumático episodio

08/03/2020 - 21:17 Pura Vida

Los espectadores del programa de Marcelo Tinelli aún deben recordar la noche en la que la modelo Mery del Cerro, quien participaba en el Bailando por un sueño, rompió en llanto en la pista al revelar un abuso sufrido cuando tenía 11 años. Por esos días el mundo del espectáculo se veía convulsionado a raíz de la denuncia que la actriz Thelma Fardín había interpuesto contra su colega Juan Darthés, por un hecho ocurrido hace una década cuando compartían la tira “Patito Feo”.

Lo cierto es que después de esa noche, Mery del Cerro, íntima amiga de Eugenia “China” Suárez y Paula Chaves, pudo continuar sacando a la luz ese traumático episodio vivido en la niñez. “No fue violación. Sí fue abuso, sí fue manoseo. Fue por dos encargados de dos edificios donde yo viví. En ese momento, ese encargado tenía un hijito chiquito, a mí me encantaban los niños, yo conocía a la mujer del encargado y era como ir a jugar con el chiquito. Fue en esa circunstancia que un par de veces me llevó al sótano, que estaba oscuro, con el chiquito, y me apoyó”, le contó a Marcelo Polino.

Y ahora, cuando atraviesa su segundo embarazo, reveló que no fue la terapia psicológica convencional la que la ayudó a poner en palabras lo vivido, sino una experta en biodecodificación.

“Tengo a Claudia Luchetti, a quien amo y varias chicas van con ella y la toman como psicóloga, como Rocío Guirao Díaz”, contó la modelo a la revista Gente, que agregó que la ve cada quince días o una vez al mes. “Charlamos de todo, te hace una bajada de línea de cómo estás y en qué cosas necesitás enforcarte o cambiar”, explicó.

Por otra parte, Del Cerro aclaró que nunca fue al psicólogo “tal vez por una cuestión de negación”. “Pero con ella me siento muy cómoda. Puedo hablar de cómo me preocupa una situación laboral o lo que necesite contarle”, señaló.

Haciendo foco específicamente en lo que contó en ShowMatch hace dos años, Del Cerro recordó: “Antes de contarlo en el Bailando, la primera a quien recurrí y con quien charlé fue ella”.

Y cerró: “Me ayudó un montón a sacarlo. Fue tan claro lo que me dijo que lo sentí un poco como el puntapié para poder contarlo”.l