Luciana Salazar debutará como panelista de Polémica en el bar

“Voy a ser una de las mujeres que van a estar en la mesa, hablando de todos los demás. Está bueno porque ahí se habla de todo”. De esa manera, y con el contrato en la mano, Luciana Salazar anunció formalmente que será parte de la nueva temporada de “Polémica en el bar”, el ciclo que conduce Mariano Iúdica por América, y al cual renunció Virginia Gallardo, en medio de confusos comentarios en las redes sociales sobre el trato que recibió en el programa.

Lo cierto es que a partir del lunes 16 de marzo, a las 20.30, Luciana emprenderá una nueva etapa en la que podrá mostrarse tal cual es. “Estoy muy contenta. Para mí es un desafío porque voy a estar rodeada de hombres. Va a estar bueno y celebro que se le dé lugar a la mujer para hablar de todo. Está bueno que nos den el lugar que tanto nos merecemos y por el que peleamos día a día”, comentó en un móvil con el programa Intrusos.

Al ser consultada sobre la situación de Virginia Gallardo, Salazar aclaró rápidamente que ella no llega al ciclo a reemplazar a nadie, y admitió que conversó con su colega. “Virginia me llamó porque se decía que ella estaba celosa de mí, pero no es así. No vengo a sacarle el lugar a nadie”, señaló Luli.

Y en una nota con La Nación, se explayó: “Estaba angustiada porque se dijo que ella estaba celosa de mí y quería decirme que no era así. Sé la clase de persona que es ella, es buena y la adoro. No siento que le esté sacando el trabajo a nadie. Me gusta que Polémica le dé otra vuelta. Siempre hubo muchos hombres en esa mesa y ausencia femenina. Me gusta que se incluya a la mujer porque habla de los tiempos que corren, reivindica nuestro lugar y nuestra lucha”.

La sobrina de Palito Ortega y Evangelina Salazar se sumará a la mesa de “Polémica en el bar” cuatro veces por semana, aunque no aclaró de qué días se trata. Solo agregó: “Va a ser muy divertido”.

Hace rato que desde su cuenta personal de Twitter, Luciana comparte otro perfil, con una mirada crítica hacia la política y otras cuestiones. ¿Llevará a esa nueva Luli a la mesa? l