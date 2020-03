Reina Reech se manifestó a favor del movimiento antivacunas

10/03/2020 - 20:34 Pura Vida

“A mí me parece que inventan cosas los laboratorios para vender. Hay hasta teorías en donde se dice que han inventado virus para vender medicamentos. Cada uno forja su vida como quiere. Yo me informo, averiguo qué cosas puedo ingerir para mejorar los achaques que uno puede tener..., pero de cosas naturales, sin químicos. Detesto los químicos”. Con esas palabras, Reina Reech sorprendió en el programa radial “El show del espectáculo” al admitir que no toma medicamentos y que incluso sus hijos Juana Repetto y Bautista Lena, solo recibieron vacunas obligatorias hasta los 5 años.

Y continuó: “A mis hijos yo les di esas vacunas que te dan en la clínica cuando nacen y la primera que me obligó el colegio a los cinco o seis años. Después no los vacuné nunca más. Como estudiaron en una escuela antroposofica, para la fiebre les daba globulitos y no un antitérmico de marca. Salvo alguna vez que tuvieron 40º de fiebre que me asusté porque temblaban. Sino, traté de curarlos con medicinas alopáticas”.