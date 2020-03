Nicolás Vázquez, con infección e internado

16/03/2020 - 23:00 Pura Vida

Nicolás Vázquez sufrió una lesión que lo obligó a suspender funciones de su obra “Una semana nada más”, luego de un golpe en el codo que le generó una bursitis aguda con celulitis, herida que se le infectó a raíz de una bacteria.

Ante este panorama, el actor debió quedar internado en el Hospital Italiano para tratar su lesión por vía intravenosa.

Pero para llevar tranquilidad a sus fans, Nico subió un video a su cuenta de Instagram para hablar de cómo evoluciona su estado de salud y alertar a sus seguidores a que respeten las medidas peventivas de emergencia.

“Estoy internado en el Hospital Italiano desde el jueves porque mi bursitis con celulitis no mejoró así que los médicos prefirieron darme un tratamiento intravenoso. Me están tratando impresionante. Están tratando de sacarme esta infección’, dijo el marido de Gimena Accardi.

Y siguió: “Lamentablemente, me agarró en un momento donde el mundo está peleando contra un virus tremendo que es el coronavirus y que ya se instaló en la Argentina donde no nos podemos hacer los boludos. Hay que quedarse adentro de las casas, hay que tomar medidas y mucha precaución. Escucho en los pasillos cómo es el virus, cómo viene, qué podría pasar si no nos cuidamos’.

Sobre coronavirus

Nico fue enfático al repasar las precauciones que todos debemos tomar para poder ganarle a la propagación del virus. ‘Si recién llegás del exterior no te queda otra que meterte en cuarentena. No es solamente estornudar, es lo que tocás, a dónde vas”.

“No podemos boludear, lo escucho acá, hablo con gente que sabe. Por favor, métanse adentro de sus casas, es lo único que podemos hacer”. Y agregó: “Si conocen a alguien que está haciendo las cosas mal, denúncienlo para poder terminar con esto y que no nos pase lo que pasó en otros países que lo subestimaron. No hay que subestimarlo”.l