Qué hacen los famosos durante la cuarentena total y obligatoria

20/03/2020 - 22:22 Pura Vida

La vida está involucrando a todos, anónimos y famosos, en una situación extraordinaria, que exige a cada uno la responsabilidad de asumir también una actitud diferente frente a los acontecimientos como el acatamiento al aislamiento social obligatorio que impuso el Gobierno nacional a través del llamado a una cuarentena total que frene la propagación del coronavirus el cual suma decenas de enfermos en la Argentina, y cientos de muertes diarias en países como Italia y España.

Como el aislamiento no es algo que la mayoría elija vivir de manera espontánea, algunos artistas comenzaron a compartir consejos, a través de las redes sociales, para atravesar este momento que quedará registrado en la historia de la humanidad por tratarse de una de las peores pandemias.

Lali Espósito quien apenas regresó de España, adonde concluyó el rodaje de la serie de Netflix, “Sky Rojo”, inició su cuarentena, contó que aprovecha el aislamiento para practicar sus coreografías de baile, con las que deleita a sus seguidores de las redes sociales. Además, dijo: “Esto de la cuarentena hace pensar mucho sobre mucho” y compartió textos sobre la música que va leyendo en la cuarentena.

“Yo en mi tiempo libre estoy viendo mucha serie, estoy leyendo mucho. Les recomiendo que busquen en sus bibliotecas o en sus estantes, dónde tengan libros, y se fijen cuál es el libro que estaba pendiente por ser leído. Este es el momento”, aseguró el director José María Muscari, quien compartió con el diario EL LIBERAL su foto en cuarentena.

La actriz Miriam Lanzoni también reveló qué hace para no aburrirse entre las cuatro paredes de su casa. “Lo que también está bueno para aprovechar este tiempo, para optimizar este tiempo que tenemos en casa... en mi caso se me está dando mucho por cocinar”, dijo la ex de Alejandro Fantino, según lo reflejó Teleshow.

Otra voz femenina que eligió contar cómo hace para mantener la calma en estos días de encierro fue Mariana Brey. La panelista del programa “Los Ángeles de la Mañana” comentó que encontró en el yoga una manera de vivir y despejarse del entorno; y actualmente toma sus clases en la tranquilidad de su hogar gracias a la tecnología. Mariana cumple con su rutina todos los días sin necesidad de abandonar la cuarentena, ya que la práctica solo la obliga a disponer de una colchoneta y una buena conexión de internet.

El humorista Carna también aprovechó para motivar al aprendizaje de algún oficio, a través de los tutoriales que pueblan las plataformas digitales. En un tiempo en el que resulta difícil llamar al profesional indicado, el conductor televisivo señaló que es una buena ocasión para pintar uno mismo o arreglar ese estante que se está cayendo, la canilla que gotea, y hasta cortar el césped, los que tienen patio.

Por su parte, Graciela Alfano pidió ejercitar la prevención: “Si ustedes se quedan en casa, realmente ejercitan la solidaridad. Quedarte en casa ya te convierte en un héroe, porque estás haciendo un sacrificio en favor de todos los demás”.l