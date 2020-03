Tinelli viajó a Esquel y desató miles de críticas

20/03/2020 - 22:24 Pura Vida

La decisión de Marcelo Tinelli de viajar a Esquel para hacer efectiva allí la cuarentena total impuesta por el Gobierno nacional, en un intento por frenar la propagación del coronavirus generó un sinnúmero de críticas que obligaron al conductor de “ShowMatch” a salir a explicar el motivo de su traslado a Chubut.

“Hace 22 años que tengo casa acá y vine a mi casa a hacer la cuarentena con mi familia. Tengo domicilio en esta ciudad desde el año 1998”, explicó Tinelli y sobre el cuestionamiento de que este traslado se asemeja a unas vacaciones, agregó: “Nosotros vamos a hacer la cuarentena en Esquel y voy a cumplir con mis obligaciones laborales de manera home office desde acá”.

El empresario arribó al Aeropuerto de la ciudad de Esquel, alrededor de las 16.45 del jueves, acompaño por Guillermina Valdes, su hija Candelaria, su hijo Lorenzo y también dos de los hijos de su esposa.

Y según lo reflejó “Teleshow”, el conductor de “ShowMatch” se digirió a su campo manejando su propio vehículo y evitó tomar contacto personal con la prensa, en atención a las recomendaciones sanitarias.

“Yo vengo cuatro veces al año y ahora estamos con la familia cumpliendo con el aislamiento y el confinamiento que dictó el Gobierno, y lo vamos a seguir haciendo desde acá. La verdad que cumplimos con los controles sanitarios como pide la provincia y no vamos a salir de casa”, habría manifestado a Teleshow, el presidente de San Lorenzo.

Actualmente Tinelli no solo tiene su preocupación puesta en ShowMatch, cuya vuelta a la pantalla de El Trece se iba a dar a finales de abril, sino también en las obligaciones que le impone su flamante cargo como presidente de la Superliga.

Hasta el momento no se ha notificado sobre cambios en el estreno de la nueva temporada del programa que conduce Marcelo y que lleva 30 años en pantalla.

“Todo el equipo de `ShowMatch´ sigue trabajando, tomando todas las precauciones que nos exige la situación actual, para volver a la tele en el mes de abril. Estamos con más fuerza y ganas que nunca”, anticipó también “El Cuervo”.

A través de las redes sociales, fue Guillermina Valdés, quien también se defendió de las críticas por haber viajado a Esquel. “No estamos de vacaciones, teníamos la posibilidad de hacer la cuarentena en Esquel ya que Marcelo tiene domicilio acá hace 22 años”, aclaró la empresaria en coincidencia con su pareja.

El diputado nacional, por Cambiemos, Gustavo Menna fue uno de los que más duramente se pronunció contra el arribo de la familia Tinelli a Esquel. “Me parece una vergüenza. No solo lo que hizo él sino también lo que no hizo el gobierno. Es como si un residente en Italia viene a refugiarse a la Argentina por una cuarentena del coronavirus. Pienso que el gobierno provincial tiene que tomar una decisión porque la ley debe ser pareja para todos”, le dijo a Clarín y agregó: “Acá en la provincia no podés pasar de una ciudad a otra. Todos los habitantes tuvieron problemas. Y además la mayoría lo está cumpliendo a rajatabla. No sé por qué el gobierno permite privilegios en estas épocas tan duras y tristes para la Argentina y el mundo.l