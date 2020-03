Mirtha, polémica contra los que viajaron

22/03/2020 - 20:19 Pura Vida

Si bien Mirtha Legrand cedió la conducción de sus dos programas televisivos a su nieta, Juana Viale, para cumplir con la cuarentena preventiva obligatoria que pone especial énfasis en los adultos mayores, ayer salió al aire a través de una comunicación telefónica y lanzó un polémico comentario.

“Los que se han ido a afuera es impresionante. Me impresiona. No tienen sentido de la solidaridad”, dijo en referencia a los argentinos que están en el exterior esperando ser repatriados, pero que viajaron entre el 13 y el 18 de marzo, cuando ya se sabía de la pandemia. “Tenemos que cumplir y no salir de casa”, expresó.

Mirtha aseguró, además, que la situación actual la tiene “asustada”, pero sin perder las riendas. “Hay que calmarse, no entrar en pánico que es lo peor que puede haber”, aconsejó.

La actriz Juanita Viale la reemplazará tanto los sábados como los domingos mientras duren las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno Nacional.