Acusaron a Thelma Fardín de supuesto plagio de fotografías

Como tantas otras figuras de la farándula argentina en tiempos de coronavirus, Thelma Fardin se muestra muy activa en sus redes sociales ya que comparte contenido con sus más de 900 mil seguidores en Instagram bastante seguido.

Esta vez llamó la atención por la última publicación que hizo. La actriz compartió una postal artística donde se ve la silueta de una mujer y un gran ventanal. “Y esta es de una noche mexicana que no sabía de encierro, pero sí de dolor que me devoraba la carne”, escribió Fardín en el pie de la foto.

No obstante, la supuesta dueña de la imagen (@starababaztramwaju) encontró el posteo de la artista y de inmediato le reclamó que la cite en el mismo o elimine la publicación. “Please tag me on the photo you’ve shared or otherwise delete it (Etiquetame en la foto que has compartido o bórrala)”, señaló la usuaria.

Y llegaron las críticas y los memes en su contra por no haber respetado el copyright de otros usuarios de Instagram, informó Teleshow. Así fue como la actriz acercó un largo descargo en dicha red social.

“Si subo una foto en malla no fui abusada”, empezó diciendo, a pura ironía, recordando cómo fue cuestionada en su momento por algunas fotos que ponía en las redes, a días de haber denunciado al actor Juan Darthés por violación.

“Si subo una foto que me gusta soy ladrona -continuó-, si escribo una frase o un libro no pude ser yo, porque ¿cómo voy a tener la capacidad intelectual? Si tengo ideología política seguro es porque me acuesto con algún funcionario de ese partido”.

“Si subo una foto del vino que me estoy tomando, no tengo corazón por la gente que está en situaciones aberrantes en medio de esta pandemia”. A propósito del aislamiento obligatorio que se dictó para frenar la propagación del coronavirus, Fardin lamentó: “Me entristece pensar que en su cuarentena, en vez de hacer una introspección, siguen escupiendo violencia. En vez de agradecer lo privilegiados que son por poder pavear en las redes y no tener que pensar si van a poder comer mañana, elijen invertir el tiempo en agredirme”.

Consideró que la repercusión desmedida de sus posteos son parte de una “violencia” en su contra (“agotadora, pero -que- no me hace daño”), que en el fondo, tiene un objetivo claro: “Deslegitimar a quien rompe el silencio, la vara alta en cada paso que dé quien se animó a denunciar lo que quieren guardar bajo la alfombra”.

Hubo una seguidora que, dando por sentado que no lo había hecho “de mala fe”, le sugirió a Fardín “cambiar la forma” en la que comparte el contenido en sus redes. “No dimensioné que del otro lado podía haber artistas que podían sentir que su trabajo era atropellado -le respondió la actriz-. Jamás haría algo quitándole crédito a su trabajo”.