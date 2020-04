Clausuran tres obras en construcción porque no contaban con permisos

17/04/2020 - 00:45 Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Durante la mañana de ayer, se llevó a cabo la clausura por parte del Municipio y la Policía de la Provincia de una obra en construcción ubicada sobre calle Mar del Plata entre Simón Bolívar y Absalón Rojas (barrio Centro). La obra se estaba desarrollando sin los permisos y habilitaciones municipales correspondientes y se llevaba a cabo la construcción de un tercer y cuarto piso.

Además, estuvieron desarrollando tareas en la obra 23 constructores, un personal de limpieza y una encargada general, todos ellos incumpliendo con el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por Nación y Provincia, además de carecer del permiso de circulación, por lo que el caso quedó a disposición de la Fiscalía de Turno.

Actuaron en el lugar, personal de la Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Calidad de Vida, en forma conjunta con personal de la Departamental Nº 6 de Policía. Asimismo durante la mañana se realizó el mismo operativo conjunto en dos construcciones que contaban con las mismas infracciones en calle Mariano Moreno y Necochea con 5 personas y en calle Entre Ríos y Leopoldo Lugones con 2 personas en el barrio Sector el Alto.

Tolerancia cero

El intendente, Jorge Mukdise, señaló: “Como lo venimos diciendo desde que se dispuso la cuarentena y las medidas de aislamiento social del Gobierno nacional no vamos a permitir ni tolerar los comportamientos que vayan en contra de esta disposición”.

Advirtió sobre estas actitudes: “Todas las áreas de gobierno tienen instrucciones de actuar de acuerdo con las ordenanzas y ahora con el protocolo por esta emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19”.

Con referencia a estas obras en construcción clausuradas, los inspectores del área de Obras Públicas hicieron un relevamiento y corroboraron que la obra no contaba con la tramitación de los expedientes para la ejecución de la misma, explicó.

Mientras que la gente de Calidad de Vida certificó en el lugar que los obreros no se encontraban respetando las medidas de aislamiento, prevención y seguridad, por ende no respetaban las disposiciones y no contaban con los permisos de circulación.

“En cuanto a esto, la Justicia está actuando. Seguiremos trabajando y evitando este tipo de irregularidades y en especial que debemos entender que debemos cuidarnos entre todos y evitar estar en grupos sin respetar las distancias”, concluyó Mukdise.