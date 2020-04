Murió el papá de Florencia Peña: el desgarrador mensaje de la actriz para despedirlo

27/04/2020 - 13:54 Pura Vida

La actriz y vedette Florencia Peña se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, debido al fallecimiento de su papá, quien padecía cáncer.

Fue la propia actriz quien di a conocer la noticia en las redes sociales. "Te vi pelear con tanta fuerza, te vi luchar con el cuerpo y con el alma contra una enfermedad que siempre te llevó la delantera, pero que te puso a prueba cada día. Te dieron tres meses, y fueron dos años. Nunca supe cuánto dolería perderte hasta hoy. Duele, mucho duele", escribió en su cuenta de Instagram.

Julio había sido diagnosticado con la enfermedad hace dos años, pero recién hace un año Flor dio a conocer la noticia, al dedicarle algunas palabras por el Día del Padre. "Hace exactamente un año le diagnosticaron a mi padre un cáncer terminal. Él siempre tan canchero y jovial, tan lleno de ganas de vivir y disfrutando la vida, de pronto peleando contra la muerte. Nos devastó. Lo acompañamos en su proceso de sanación con todo nuestro amor. Lo único que queríamos era que no sufra. Y mi viejo la peleó". En ese entonces, se encontraba mejor de salud.

Sin embargo, en marzo de este año, la salud de Julio ya era mucho más delicada e incluso Flor lloró al hablar del tema en televisión. "Yo pensé que no llegaba al estreno de Cabaret. Fue la primera vez que me vio y como que reconoció mis logros. Fue muy fuerte para mí. Siempre fue fuerte que mis padres me vean porque no confiaban en que yo llegara a triunfar. Son muy conservadores y lo mío lo veían como un hobbie, no como una profesión", dijo.

El hombre estaba casado hace 45 años Noma, la mamá de Flor.