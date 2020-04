El rapero argentino Lit Killah es un boom virtual

29/04/2020 - 20:56 Pura Vida

El cantante de hip hop Lit Killah, cuyo videoclip “Apaga el celular” ostenta más de 90 millones de visitas en Youtube y acaba de lanzar un video game que en solo dos semanas tuvo casi un millón de bajadas, aseguró que la música urbana le “cambió la vida”.

Lit Killah es Mauro Román Monzón, un millennial nacido en octubre de 1999 en González Catán, partido de La Matanza, que desde pequeño comenzó a participar en las riñas de gallo de las plazas, hasta que en 2016 participó del Quinto Escalón y se ganó el respeto de Duki, Ysy A y Dtoke.

Fue de los primeros en firmar con una multinacional discográfica como Warner y eso lo llevó a grabar con grandes productores de beats latinos y anglo.

Hace dos semanas lanzó el video game “LIT killah The Game” para celulares con ritmo y música disponible para IOS y Android. Y se puede jugar desde el teléfono con los hits de LIT killah

“Yo me acuerdo que escuchaba rap desde muy chico, ya casi no tengo memoria, pero lo que me acuerdo es que ningún tema me marcó al principio. O sea no es que me daba tanto interés. El primer tema de rap que me introdujo la movida y que me gustó fue uno de Eminem con 50 Cent, se llama You Dont know. Ese tema fue como el que me introdujo en la movida”, le dijo a Télam.

¿Cómo te tomó el boom de canciones tuyas como “Apaga el celular”, “Destroy”, “Si te vas” y “Eclip se”? ¿Cambió en algo tu vida?

Mi vida cambió completamente por esos temas especialmente “Apaga el celular”, o sea la verdad que tuvo una repercusión súper pesada para el tiempo que se está sacando el tema porque me acuerdo que yo no tenía casi seguidores, tenía 10.000, que es bastante, pero comparado con ahora no era mucho, porque ahora tengo 3 millones y medio de seguidores. Cuando editamos “Apaga el celular” tuvo mucha repercusión y todo cambió; esa fue la puerta que me que me introdujo más en la movida y me llevó a hacer todo lo demás l