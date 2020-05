El coronavirus también le dio un duro golpe al teatro local y los actores esperan poder volver a sonreír

02/05/2020 - 20:30 Pura Vida

La temporada teatral 2020 se había iniciado en Santiago del Estero a principios de marzo con el estreno de la obra “El patio de atrás”, protagonizada por José Giménez, Gustavo Jaibar, María Marta Batalla y Pamela Veiga. Pero después de la primera función ofrecida el 7 de marzo, nunca más se pudo concretar la segunda, que estaba prevista para el viernes 13, cuando se suspendieron en la provincia los espectáculos masivos como medida preventiva contra la propagación del Covid-19.

Aquello que parecía momentáneo se fue extendiendo en el tiempo y dejando a muchos actores, directores, profesores de teatro, y dueños de salas sin su fuente de trabajo.

Si bien muchos actores santiagueños comenzaron a hacerle frente al parate en su actividad compartiendo “escenas” virtuales a través de las redes sociales, a más de 40 días del aislamiento social preventivo y obligatorio es la situación económica la que comenzó a generar gran incertidumbre entre los miembros del mundo artístico.

“Yo creo que por este año nos vamos a tener que olvidar del teatro, porque aunque se levante la cuarentena, nada volverá a la normalidad. Va a pasar mucho tiempo para que regresemos a las salas, a trabajar como antes. Da mucha pena. Es difícil de sobrellevar esta situación porque es la primera vez que la vivimos”, comentó Fabián Ávalos, quien no sólo está detrás de “El patio de atrás” sino que también dirigía la obra “Las primas santiagueñas”, que iba a iniciar su tercera temporada.

“Habíamos comenzado este año con muchas expectativas. Teníamos proyectadas cuatro funciones para marzo; 3, en abril y para estos días de mayo habíamos preacordado compromisos en el interior de la provincia. Lamentablemente nada de eso se podrá concretar”, dijo Ávalos.

Y sumó que más allá del golpe económico que significa para quienes viven de la actividad teatral, desarrollando su tarea sobre el escenario o a través de talleres de formación artística, hay otro costado que tiene que ver con la sensación de frustración e incertidumbre que genera el no saber cómo seguirá todo.

“Los actores dependemos mucho del público, no sólo porque no tenemos un salario formal, como quien dice, y nos autogestionamos nuestros espacios, sino porque necesitamos de la energía del público que acompaña nuestras puestas. Por eso, los ensayos virtuales que hemos llevado adelante no se sienten igual”, reflexionó Ávalos.

Y agregó: “Lo único que se está haciendo son unas micro-escenas. Nos ponemos de acuerdo, nos pasamos el texto, y cada uno desde su casa lo dice a su manera. Después hay una persona que los edita. Pero somos los mismos actores los que editamos porque no tenemos cómo hacernos cargo de los costos de edición”.

Los dueños de las salas de teatro independiente también están afrontando un duro momento, ya que debieron suspender eventos que estaban señados, y cerrar sus puertas a docentes que daban clases allí hasta antes de la pandemia por el coronavirus.

La sala “La Casa” tenía previsto lanzar su temporada 2020, el 24 de marzo pasado con obras del género Teatro de la Identidad, lo cual no se pudo concretar. Además, se habían programado 8 conciertos, los cuales ya estaban señados. Pero, según comentó su responsable, Yan Pilán, “devolví la seña. No se sabe si habrá posibilidad de reprogramar los eventos. Lo mismo me sucede con los profesores que dictan clases de teatro, de danza, de acrobacia y circo... no tengo respuestas cuándo me preguntan en qué momento se habilitará la sala. Mientras tanto, tenemos que seguir afrontando gastos como el pago del seguro de sala, y todo lo relacionado con el mantenimiento del lugar. Es una situación muy difícil”, remarcó Yan.

Mientras que en Santiago del Estero se lanzó un Fondo Solidario, por iniciativa de los propios artistas, a través del cual se intenta reunir donaciones en la sala Adatise, de Libertad 175, el Atelier Cultural de la ciudad de La Banda, y la Sala Pocha Ramos, en Frías; desde el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Desarrollo Cultural, se invita a inscribirse, hasta el 12 de mayo, en la primera convocatoria del Fondo Desarrollar que brindará subsidios a espacios multifuncionales abiertos a la comunidad y en los cuales los colectivos culturales desarrollen la producción, formación, investigación, promoción del arte y la cultura en centros culturales, peñas, milongas, clubes de música en vivo, espacios de arte y diseño, circo, danza y teatro independiente.

A través de esta convocatoria, se busca brindar apoyo económico a espacios culturales con sede en cualquier punto del país y pueden participar las asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, sociedades de responsabilidad limitadas (SRL) y sociedades anónimas (SA).