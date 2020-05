Trezeguet contó por qué no terminó su carrera en River

08/05/2020 - 23:14 Mundo River

David Trezeguet, ex delantero de River Plate, aseguró que tenía intenciones de terminar su carrera profesional en el “Millonario” en 2014, luego de su paso por Newell’s OLd Boys de Rosario, pero afirmó que no recibió respuesta por parte de tres figuras importantes del club en ese momento: el técnico Marcelo Gallardo, Enzo Francescoli (mánager) y Fernando Cavenaghi (referente y capitán en ese momento).

“Cuando volví de Newell’s hablé claramente con Gallardo. Mi idea era retirarme en River. Sabía que no iba a poder cumplir con todo lo que pedía Marcelo, pero me interesaba formar parte del grupo. En su momento quise hablar con Cavenaghi para ver si tenía un problema conmigo, pero nunca respondió mis llamados”, explicó el atacante que fue campeón del mundo en 1998, con el seleccionado francés, en diálogo con DirecTV Sports.

Luego, agregó: “Con Marcelo tuvimos un encuentro personal, al igual que con Enzo. A partir de esa única charla después no hubo más una respuesta de ninguna de las dos situaciones, sumadas a la de Cavenaghi que nunca me respondió el teléfono. Entonces me volví a Brasil porque se estaba disputando el Mundial y yo estaba trabajando para una emisora internacional. Y tomé esa decisión”.

Por eso, aseguró que todo se lo comunicaron “muy indirectamente” cuando él esperaba otra manera de actuar: “Pretendía que tipos que viven el fútbol, que estuvieron en el fútbol, que me dijeran abiertamente: ‘Cabezón, no te queremos más’”, comentó el jugador que formó parte del plantel de River en 2012, cuando ascendió de la B Nacional a la Primera.

Ramón Díaz

En ese sentido, Trezeguet destacó a Ramón Díaz, antecesor en el cargo de DT del “Millo” de Marcelo Gallardo, quien fue le fue de frente: “Tuve una situación muy clara, que me sirvió a mí rápidamente para poder encontrar una situación diferente que era la de ir a Rosario, me pareció una actitud muy leal”.

De todas maneras, Trezeguet contó que no tiene mala relación con el “Muñeco” Gallardo, y lo llenó de elogios por sus logros como entrenador.

“En la actualidad no tengo ningún inconveniente con Gallardo ni tampoco rencor. Para el hincha de Boca, Gallardo es una pesadilla constante. Demostró que es un perfeccionista y tiene un staff técnico extraordinario. Quiere seguir demostrando sus cualidades y tiene un margen de crecimiento enorme”, sentenció.

David Trezeguet también recordó que cuando compartieron temporada en Mónaco con Marcelo Gallardo, “fui el primero en acercarme al hotel para darle disponibilidad de lo que necesitara”.

El ex delantero además comentó que se encontró y charló con Gallardo en la final de la Champions entre Liverpool y Tottenham, dejando en claro que siempre hubo una buena relación entre ellos. l