La pandemia unió a Raly con Porchetto en una canción

09/05/2020 - 20:47 Pura Vida

La pandemia de coronavirus puede encerrar a las personas en sus casas; limitar algunas de sus libertades, pero lo que no puede hacer es cercar la creatividad de los artistas que se las ingenian para continuar produciendo en sociedad con otros, aunque sea cada uno desde sus casas. Eso hicieron el santiagueño Raly Barrionuevo y Raúl Porchetto, quienes en plena cuarentena lanzaron una nueva versión del tema “Bajaste del norte”, que escribió el segundo cuando era muy joven y la popularizó León Gieco. La canción fue compartida por los músicos con videoclip incluido.

Si bien comparten residencia en Córdoba, como Porchetto se mueve entre esa ciudad y Buenos Aires, el decreto de aislamiento social obligatorio lo confinó a permanecer en la “Ciudad de la furia”. Eso no fue obstáculo para que trabajaran en ese tema que forma parte de las sobremesas de Raly y que, según compartió, siempre logra emocionarlo.

El video grafica la realidad. Barrionuevo canta con el fondo de un campo lleno de árboles, y Porchetto desde la sala de un departamento que, de vez en cuando, deja ver por una ventana los edificios que pueblan Buenos Aires.

“La idea no era hacer un tema para la cuarentena, sino que trascendiera ese tiempo y teníamos que ver las cuestiones técnicas. Así empezamos a trabajar y fue un descubrimiento fantástico porque nos íbamos entendiendo, hubo mucho respeto, compartiendo todas las cosas que nos gustaban, las que creíamos que podíamos modificar... Y lo que en principio podía parecer difícil o una traba, terminamos valorando esta posibilidad en tiempos tan particulares como son estos de la cuarentena, que es poder estar haciendo un hecho creativo y de una forma diferente. Y realmente fue fantástico porque no hay cosa más linda que el proceso creativo y fuimos plasmando algo que terminó encantándonos a los dos”, explicó Raúl a través de mensajes de whatsapp que fueron reproducido por Teleshow.

Y una vez más los celulares volvieron a ser protagonistas, como lo vienen siendo en la vida de todos, ya que las imágenes fueron capturadas con la cámara de ese pequeño aparato y luego editadas al detalle.

Amalgamar la esencia de cada uno

Según contó Raly, “la idea de grabar esta canción con Raúl surgió por la necesidad de compartir genuinamente nuestra música. Se trata de una canción que siempre me emocionó mucho, la conocí por la maravillosa versión de León (Gieco) y forma parte de mi repertorio de sobremesa”.

Y la esencia queda plasmada en la versión, Raly con el folclore corriendo por sus cuerdas vocales, y Raúl con el ADN del rock en cada sonido.

El friense fue el encargado de armar las bases en un estilo de zamba norteña, con guitarra y bombo legüero, de acuerdo con lo que comentó en un mail que transcribió Teleshow; mientras que Raúl tocó la guitarra eléctrica, en un logrado complemento.

Ésta es la primera vez que se unen en un trabajo tan íntimo y sentido,y fue quizás el tiempo de pausa que generó el coronavirus lo que les permitió trabajar sin apuros, ante la ausencia de compromisos laborales.

La canción habla de un hombre que baja del norte a la ciudad con su familia, y a quien le resulta difícil ganar el sustento para mantenerla. “A la canción la hice cuando era muy jovencito y es un historia real. Era el casero de una casa que una tía mía tenía en Carlos Paz. Y realmente me encantaba charlar con él porque, no solo en sus manos, sino también en su rostro y en su mirada tenía reflejada su historia. Se le veía el halo de sus dolores y sus esfuerzos. Parecía que lo iba envolviendo con el simple hecho de mirarlo caminar”, reveló Porchetto.

Y agregó: “A mí realmente me movilizó mucho poder charlar con él, conocer momentos de su vida y era un hombre muy sabio. Él había bajado, yo digo del norte, porque no sé si era de Salta o de Jujuy. Bajó hacia Córdoba y realmente me deslumbraba siendo tan joven yo poder ver a un hombre tan maduro y cómo se sostenía a pesar de todas las dificultades que tenía y había tenido en su vida. Cómo conservaba esa integridad que para él era su tesoro y la quería mantener a toda costa. Podría hablar mucho tiempo sobre lo que me generó, pero la síntesis quizás está en la canción misma”.

Al respecto, Barrionuevo hizo foco en la migración de los provincianos a los grandes conglomerados. “La migración de la provincianía hacia las grandes urbes, todo lo que sufrieron y sufren (discriminación, condiciones laborales precarias, etcétera). Sin dudas, es algo que cultural y socialmente nos marcó muy fuerte como país”, remarcó.

Tanto Raúl Porchetto como Raly Barrionuevo están cumpliendo con la cuarentena, y mientras el primero aseguró tener muchos proyectos, el segundo dijo que este parate le vino bien para descansar, ya que hace rato que venía analizando alejarse un poco de los escenarios. l