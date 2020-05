Miguel Ger debuta en un escenario virtual internacional

13/05/2020 - 20:43 Pura Vida

El cantante santiagueño de tangos, Miguel Ger, fue el elegido por su comprovinciana, la concertista Marta Lledó, para formar parte del ciclo de conciertos virtuales a través de Zoom. “El Rafa Miguel”, tal es su nombre artístico, debutará hoy, a las 23, en este formato.

Desde la ciudad mejicana de La Paz, capital de Baja California Sur, la hija del basquetbolista santiagueño Rafael Lledó dará esta noche el puntapié inicial a los shows en donde Ger, en el inicio del mismo, interpretará “Por una cabeza”, “La última curda”, “El bazar de los juguetes”, “Tiempos viejos” y “Reloj de cobre”.

Por su parte, Ger agradeció a Marta Lledó por haberle brindado esta posibilidad de hacerse conocer como cantante, a nivel internacional, a través de esta modalidad aplicada en estos tiempos de coronavirus.

“La señora Marta Lledó me presentó ante un empresario norteamericano (Boris Goldmund), quien maneja artistas de renombre en todas partes del mundo. Este empresario, al escuchar mi voz (Lledó le envió audios y videos de Miguel) quedó muy conforme con su interpretación del tango. Quedó impactado con mi voz y es por eso que decidió incluirme en la cartelera”, destacó Ger a EL LIBERAL.

“Estoy muy feliz por esto. Hablando con Marta me decía que cuando pase la pandemia del coronavirus se me van a abrir muchísimas puertas. Ya me llegaron ofrecimientos desde Miami y también desde México. Estoy esperando que pase todo esto de la epidemia para que se pueda dar lo que un artista siempre sueña, que es triunfar”, puntualizó.

Ger reveló que su comprovinciana, actualmente radicada en la ciudad mejicana de La Paz Baja California Sur, “tiene la idea de producir artistas para ponerlos a nivel internacional. Estoy muy contento, muy emocionado y muy feliz porque las cosas se están dando de a poco”.

“Gracias al tango estoy por incursionar en escenarios internacionales que eso es lo que más me interesa. Mi meta es dejar bien representada a mi ciudad y a mi país y ser un embajador de la cultura como lo es la señora Marta Lledó y Los Látigos Santiagueños, entre otros santiagueños que triunfan a nivel mundial”, remarcó.l