Telefé apuesta a la nostalgia para continuar ganando: vuelve Floricienta

Aunque el año pasado volvió al teatro, junto a María del Carmen Valenzuela, con una obra destinada al público adulto, Florencia Bertotti se había alejado del mundo infantil luego de la polémica con “Niní y solo participó en dos unitarios: “Guapas” y “Silencios de familia”.

Ahora, su vuelta se dará con un título que quedó marcado a fuego en su paso por la pantalla chica: “Floricienta”, la creación de Cris Morena.

En el marco de los 30 años de Telefé, las repeticiones de los programas más exitosos de su grilla se volvieron una oportuna estrategia en tiempos de coronavirus, cuando la industria audiovisual entró en un parate prolongado que le impide el rodaje de nuevas historias.

Tras el probado éxito de la vuelta de “Educando a Nina”, la tira de Underground, con Griselda Siciliani y Esteban Lamothe, Telefé apuntó a la comedia que hizo brillar a Florencia Bertotti durante dos temporadas y que conquistó a grandes y chicos.

El exitoso ciclo tuvo dos temporadas, la primera en 2004 por El Trece y luego, regresó en 2012 por Telefé, arrasando con el rating.

Del elenco de la tira también formaban parte Juan Gil Navarro, Benjamín Rojas, Isabel Macedo, Esteban Prol, Henny Trayles, Alejo Garcia Pintos, Lali Espósito, Brenda Gandini, Gerardo Chendo, Graciela Stefani y Micaela Vázquez, entre otros.

La historia de Florencia Fazzarino (Bertotti) combinaba romance, música, drama, comedia y humor. Luego saltó al teatro con la misma repercusión y tuvo discos y giras por el mundo, gracias a que también se transmitió por Disney Channel y se vendió el formato a otros países.

Si bien Bertotti y Cris Morena compartieron este furor que se replica aún hoy, quizás por el impacto nostálgico, ambas protagonizar un distanciamiento cuando la primera lanzó tiempo después, “Nina”, una ficción infantil que ella misma protagoniza y por la cual Cris la acusó de plagio.

“Fue un problema tonto. La gente a veces se equivoca. Ella se equivocó porque no se puede hacer copia de algo que acabás de terminar y que vos misma tomaste la decisión de dejar. No fue bueno lo que hizo, no le hizo bien a ella, a mí no me modificó demasiado, pero a ella no le hizo bien”, declaró en aquella ocasión Cris Morena, en referencia a la decisión de Bertotti de abandonar la tira para dedicarse a protagonizar una propia, que no terminó bien.

Avenida Brasil volvió para quedarse los domingos

La telenovela brasileña, protagonizada por Débora Falabella y CauÆ Reymond, que regresó a la grilla de Telefé el domingo pasado en el marco de un repaso por los programas más exitosos que pasaron por el canal a lo largo de sus 30 años, tendrá continuidad los fines de semana. Y el volantazo lo dieron los directivos de programación luego del rotundo éxito que tuvo la repetición. Los fanáticos convirtieron en trending topic no solo el anuncio de la vuelta de la historia de Nina y Jorgito, sino el resumen que se emitió el domingo pasado.