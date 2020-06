Qué es evaluación formativa y cómo se trabaja en tiempo de pandemia

06/06/2020 - 23:03 Viceversa

En estos tiempos con las instancias sanitarias que enfrenta el mundo entero, incuestionablemente se puso en jaque a la educación en sus intenciones pedagógicas de “aprender en casa”. Los docentes debieron enfrentar imprevistamente dos situaciones claves, la incursión de usos de herramientas tecnológicas en el cómo enseñar y en segundo lugar aplicar nuevos criterios de evaluación orientado al concepto de “no clasificar “.Hoy según resoluciones oficiales la acreditación y evaluación sumativa pasa a segundo lugar.

Especificando que en educación se evalúa siempre, resulta claro definir que enseñar, aprender y evaluar son tres proceso inseparable, la evaluación en diferentes instancias inicial o diagnostica, formativa o proceso y sumativa o final . Pero resulta que el docente en su trayectoria acentuó siempre en la sumativa “el poner nota es evaluar” otorgándole mayor significatividad, deteniéndose poco o nada en la evolución formativa.

La expresión “evaluación formativa” fue acuñada en el año 1967 por Michael Scriven, autor al que se considera más importante en el campo contemporáneo de la evaluación (B, Boom 19719). Sin embargo como lo señala Perrenoud P.(2008), la formación docente se ocupó poco de la evaluación y menos aún de la evaluación formativa y se presenta a los docentes como un doble sistema crítico. De acuerdo con Brookhart (2013), la evaluación formativa implica ir formando mientras se aprende, y proveer información que contribuye a que el estudiante avance. Evaluar para aprender se instala claramente en el paradigma de la evaluación formativa. Es común y ampliamente aceptada la práctica de utilizar las expresiones “evaluación para el aprendizaje” y “evaluación formativa” como sinónimos.

Me atrevo a decir que el docente aun no pudo lanzarse a desaprender el modo de aprender a evaluar que absorbió durante su trayectoria de vida, se aferra a la prueba escrita y la nota cual salvavidas para justificar su tarea y aún le falta desarrollar competencias en el diseño de nuevos instrumentos como registros de información para tomar decisiones pedagógicas.

Interesantes trabajos como los de Camilloni A. (2013), quien tomando aportes de Condemarín M. y Medina A. (2000), expresa: “La evaluación formativa es un proceso que realimenta el aprendizaje, posibilitando su regulación por parte del estudiante. De esta manera, él junto al educador, pueden ajustar la progresión de los aprendizajes y adaptar las actividades de aprendizaje de acuerdo con sus necesidades y posibilidades”.

Qué es evaluación formativa: sintéticamente la evaluación formativa es una oportunidad para que el estudiante ponga en juego sus saberes, visibilice sus logros, aprenda a reconocer sus debilidades y fortalezas y mejore sus aprendizajes. Anijovich R. (2019).

Como vemos se acentúa en el proceso de aprender orientado por el docente en una ruta clara y sencilla, teniendo claro los proceso y procedimientos para detectar las debilidades y logros personales.

Ante la pregunta cómo se trabaja con EF, podemos decir con el diálogo guiado, intentando el protagonismo y desarrollo de habilidades metacognitivas dando opciones al sujeto que aprende a elegir, a opinar, que reciba una propuesta desafiante y con sentido claro que se espera que aprenda, que expliquen lo que sienten ante el problema presentado, sugerencias y caminos elegidos para resolverlo, con oportunidad de crear, criticar, comentar a otro compañero, experimentar. Debe brindar la oportunidad de autorregular su propio aprendizaje, planificar y monitorear sus propios aprendizajes, avances,estrategias.En síntesis se debe trabajar con la metacognición, retroalimentación y el pensamiento autónomo .

En una buena práctica en evaluación primero están los contenidos breves , específicos y muy definidos, pocas tareas para avanzar con las técnicas y recursos posibles, avanzar, detenerse, mirar atrás, rever lo que no salió bien y luego recién avanzar , siempre con pocos contenidos para asegurar los tiempos y límites contextuales y conjuntura social de todos .

¿Cuáles son los instrumentos para recoger evidencias de aprendizaje? Primero hay que compartir con los educandos los criterios de lo que se revisará conjuntamente y cómo , pueden utilizarse varios instrumentos , a saber : portafolio, protocolo , encuesta , lista de cotejo , registro anecdótico , rubricas , estala , bitácora , escala de actitud , cuestionario guía de autoreflexión y autoevalución, semáforos etc . Materiales que son guía para la retroalimentación, es decir ayuda a desarrollar la capacidad de “aprender a aprender” , ayuda a desarrollar las habilidades para evaluar y regular su propio aprendizaje y saber compartir con el otro.

La retroalimentación formativa debe ser focalizada y selectiva, por ello la importancia de no a mucho contenido debe ser comprensible, oportuna, propositiva, contextualizada transferible.

Lo importante hoy es que los alumnos aprendan en casa, no verán todo lo que estaba planificado para el 2020 y aprenderán mucho de lo que no estaba previsto. Pero se debe tener en cuenta más el aprendizaje selectivo, con contenidos articulados transversalmente entre las diferentes áreas, lo que implica coherencia y trabajo en equipo institucional sin sobrecargar a docentes, alumnos y padres .Buscando tareas relevantes significativas que no orienten a copiar y pegar o a la consulta de mayores siempre.

Los docentes estamos en un tiempo desafiante de nuevos y extraños retos para trabajar con clases virtuales potentes en su significatividad que nos permite recoger evidencias para el después, para el “cuando volvamos a la escuela“ porque volveremos, estoy segura, a una escuela que ya no será la misma y con una pedagogía innovadora del nuevo siglo diferente a todo lo que escribimos hasta ayer. Pero lo que no debe cambiar es que “aprender es un placer “. l