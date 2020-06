Nueva fase de la cuarentena: Las Termas adhirió al decreto provincial

09/06/2020 - 23:41 Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (C) El intendente, Jorge Mukdise, confirmó que al igual que la provincia, Las Termas no tendrá ninguna restricción en los horarios. “Teniendo en cuenta los anuncios que realizó el gobernador, recibimos con mucha alegría teniendo en cuenta que hemos obtenido grandes resultados en estos 80 días de aislamiento, que significó un gran esfuerzo de toda la comunidad. Desde el municipio no pondremos ninguna restricción en los horarios, como lo anunció el gobierno provincial, entre las 8 y las 24. Los comercios podrán funcionar como lo hacían antes y de acuerdo a su conveniencia y de acuerdo al cupo de gente”, dijo.

“Además, los vecinos de la ciudad y del interior del departamento Río Hondo, tendrán libre circulación, podrán salir a caminar por las plazas, no estarán habilitados los juegos infantiles, pero podrán reunirse respetando el número de personas y de distanciamiento. Esto es un gran logro de todos, pero no estamos exentos de que aparezca el virus en la provincia, no hay circulación comunitaria, pero tenemos que seguir respetando el distanciamiento, con el uso del barbijo y respetando las medidas de higiene”.l