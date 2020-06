“El fútbol, en el imaginario de la gente, siempre tuvo un tufillo de cosas un poco oscuras”

13/06/2020 - 20:32 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

De la Redacción de EL LIBERAL

E l fútbol es una disciplina deportiva que el actor Jean Pierre Noher lleva en la sangre, no sólo por su amor incondicional por River Plate sino porque su papá, Patrick Noher, fue vicepresidente del Millonarios. Durante el 2019 le ha tocado componer a personajes ligados directa o indirectamente con este deporte.

Ahora, en “El Presidente”, la serie sobre el Fifa Gate que estrenó Amazon, el prestigioso intérprete franco argentino se puso el “traje” de José Hawilla, figuras importantes en la negociación de los derechos de transmisión de partidos de fútbol en Latinoamérica. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, habló de este rol, del fútbol, y de su personificación de Guillermo Coppola para la biopic sobre Diego Maradona.

¿Cómo define a El Presidente?

Es una serie de alto impacto, en tono parodial. Sin duda, una sátira. Utiliza una historia basada en denuncias de hechos fácticos, aparentemente reales que han sucedido a través del tiempo. Utiliza personajes reales para contar una historia. Tiene una excelente dirección, composiciones increíbles. Es extraordinario el trabajo de Andrés Parra (compone al presidente en cuestión) que se aleja de sus composiciones anteriores como fueron las de Pablo Escobar y Hugo Chávez. Me parece interesante que la mayoría de los actores cambia de nacionalidad, de acento, compone como también en mi caso.

Armando Bo, su director, dijo que recurría al tono de comedia porque la realidad supera a la ficción...

No lo sé, yo no conozco la realidad. Si bien mi padre (Patrick Noher) fue dirigente de fútbol en otras épocas, bastante alejadas, el fútbol siempre tuvo un tufillo, desde la época de Joao Havelange (presidente de la Fifa durante 24 años) antes de la época en que estuvo don Julio (Grondona, presidente de la AFA), a mí me parece que siempre tuvo en el imaginario de la gente un tufillo de cosas un poco oscuras, pero yo no sé decir si la realidad supera a la ficción o la ficción supera a la realidad. Creo que acá, el hecho de que sea parodial y satírico, lleva a tener un trazo grueso sobre el tratamiento de los personajes y de las escenas. Por lo tanto, quizás tenga un lente particular con el que se pueda distorsionar un poco esa realidad.

Le pregunto al fanático del fútbol: ¿Cómo reacciona cuando se entera que en el fútbol pasan estas cosas?

Soy una persona completamente ingenua. Cada vez más siento que el fútbol está más renovado, cada vez más limpio, más justo, con el VAR y todo eso. Muchas veces hubo desconfianza en cuanto a los arbitrajes. Los hinchas de fútbol estamos agradecidos de que haya un manto de justicia y de fair play en el fútbol así como lo hay en el rugby y en otros deportes. Yo soy un simple espectador e hincha ingenuo que cree que el jugador está dentro de la cancha por amor a la camiseta. Si no lo creyera de esa forma dejaría de ver el fútbol.

¿Esta serie interpela a la sociedad, a la dirigencia del fútbol, más allá de los lugares?

No, no lo creo. Me parece que los que interpelaron a los dirigentes fueron la Justicia americana que actuó sobre la Fifa y se ve que puso preso a mucha gente, entre ellos mi personaje, José Hawilla, personaje que manejó los derechos de televisión del fútbol durante más de veinte años y terminó devolviendo 151 millones de dólares para poder salir libre. Eso habla por sí. Yo no sé si los dirigentes pueden sentirse interpelados, yo lo que creo es que es un producto de ficción (‘El Presidente’) televisivo de alto impacto.

A propósito de José Hawilla, ¿cuán gravitante es en la serie este periodista deportivo, abogado y empresario brasileño?

Es un personaje fundamental en la trama porque es el primero que al sentirse desplazado por otra empresa en los derechos que él siempre manejó durante tantos años, quizás por despecho o no sé qué, decide ir a la Justicia americana y denunciarlos a todos. En ese aspecto, es un personaje de peso en la historia.

¿De qué recursos se valió usted para componerlo?

Claramente, es la primera vez que compongo un personaje físicamente distinto: completamente pelado, con todo lo que implica. Soy un actor que le gusta construir los personajes desde afuera hacia adentro. No averigüé mucho sobre sus características. Pude ver fotos, algún video e indagar un poco acerca de su historia, pero como siempre digo: nosotros somos actores y no nos gusta imitar, nos gusta recrear a los personajes tratando de no traicionar el imaginario de la gente.

Será Guillermo Coppola en la serie “Maradona, sueño bendito” que muy pronto llegará a la televisión

Jean Pierre Noher estará también en “Maradona, sueño bendito”, otra serie de Amazon que se estrenaría en octubre próximo. En la biopic sobre la gloria del fútbol argentino, Jean Pierre se pondrá en la piel de Guillermo Coppola, histórico representante del “Diez”.

¿Cómo fue el paso de José Hawilla, en “El Presidente” a Guillermo Coppola, en “Maradona, sueño bendito”, la biopic sobre el astro del fútbol argentino?

A la biopic de Maradona ya la filmamos antes de “El Presidente”. Después, no sé porque razón Amazon decidió poner primero “El Presidente”. La verdad, no tiene nada que ver un cosa con la otra. Me encanta cuando puedo componer a personajes completamente diferentes. Cada personaje requiere de su propia composición. A veces, después de 40 años de trabajo es muy difícil no repetirse, pero en estos casos creo que los personajes me protegieron y tengo la sensación de que pude despegarme de mi mismo.

¿Cómo se lo presenta a Guillermo Coppola en “Maradona, sueño bendito”?

Obviamente, no puedo dar ningún detalle respecto de la serie.

¿Habló con Coppola para conocer más aspectos de su vida?

Sí, tanto yo como Leo Sbaraglia, que lo compone en su etapa un poco más joven, tuvimos la suerte de estar con él y de charlar mucho. Fue muy amable con nosotros. Tenemos una excelente relación. Tengo mucha admiración por él. Me parece, como todos sabemos, un personaje encantador, carismático. Es un placer tener, entre comillas, su padrinazgo. Esperemos que no se sienta defraudado cuando la serie esté al aire.

¿Tiene información acerca de la fecha de estreno de la serie?

Está medio incierto, pero los otros días leí que existía la posibilidad de que sea en octubre. Incluso, podría llegar a darse por Telefé, lo que me encantaría porque así lo podría apreciar todo el público. Pero, me da la sensación, como muchas veces se hace, primero la van a estrenar la gente que lo produjo, la gente de Amazon.

El reclamo al streaming

Jean Pierre Noher está preocupado, como todos sus colegas, porque las plataformas de streaming “no pagan derecho de intérprete. Sucede en muy pocas partes del mundo en donde los streaming respetan este derecho. Por eso estamos luchando. Hoy por hoy, prácticamente las ficciones se ven absolutamente por estas cadenas y nosotros no recibimos ni un centavo”, dijo a EL LIBERAL.

“A pesar de trabajar en plataformas de streaming, como Amazon, Netflix, Fox, Space y Globo Play, en donde me honran, me tratan como un rey y está todo muy bien, nosotros los actores estamos reclamando que se paguen los derechos de intérprete de Sagai. Es una lucha que venimos sosteniendo desde la Argentina y que, por supuesto, no somos el único país del mundo en donde sucede esto, pero las streaming no pagan derecho de intérprete, como Pol-ka también, creo que pasó mucho de su material a YouTube y tampoco se cobran repeticiones”, puntualizó Noher a EL LIBERAL.

Y añadió: “Eso hay que decirlo más en estos momentos en donde los actores y todos los trabajadores del audiovisual no estamos pudiendo trabajar. Por lo tanto, si no trabajamos no hay aportes a nuestras obras sociales, especialmente la nuestra, la Osa (Obra Social de Actores) que está atravesando un momento muy complicado, subsistiendo por donaciones”.l