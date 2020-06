Myriam Hernández realizará shows virtuales para ayudar a chilenos

23/06/2020 - 20:31 Pura Vida

Ayudar al prójimo es una enseñanza que mamó desde que nació. El amor y la solidaridad son valores que la cantautora chilena Myriam Hernández lleva grabado a fuego en su ser. Es así como hoy, en tiempos del coronavirus en donde todo está prohibido realizar en forma presencial, decidió organizar tres conciertos virtuales con el propósito, no solo de entretener, sino de tender la mano a un sector afectado por la crisis de la epidemia que golpea impiadosamente a su Chile natal. En una entrevista, vía Zoom, la creadora de éxitos tales como “El hombre que yo amo”, “Huele a peligro”, “Un hombre secreto”, “Te pareces tanto a él”, concedió una entrevista exclusiva a EL LIBERAL .

¿Cómo se prepara para vivir esta experiencia de conciertos en vivo, online, desde un teatro y sin público?

Van a ser tres experiencias sumamente distintas a lo que yo he hecho en mi carrera. Uno, siempre, como artista, está acostumbrada a recibir el aplauso del público después de cada canción, el interactuar y en esta ocasión no va a ser así. Vamos a estar en un teatro, pero solos, completamente mi staff (músicos, sonidistas, iluminadores, maquilladores). La idea de esto es darle trabajo a mi staff porque están absolutamente paralizados. No me podía quedar tranquila, de brazos cruzados. Afortunadamente, estoy bien, con mi familia estamos en forma estable, no nos falta nada, pero hay gente que no lo está pasando bien y que no puede tener ese privilegio. Por lo tanto, uno tiene que ir en ayuda de ellos y también de muchas familias vulnerables que lo están pasando pésimo en mi país. Nos hemos reunido con una organización, que se llama Red de Alimentos, para ir en ayuda de estas familias. La Red de Alimentos es una organización que lleva más de diez años ayudando a muchas familias vulnerables a tener comida. El sábado pasado me uní a ellos para entregar alimentos a muchas familias vulnerables. Créeme que fue impactante el ver cómo viven y darnos cuenta también que las familias más vulnerables son las más solidarias.

El aplauso es el alimento del artista y en estos conciertos online no estarán. ¿Cómo imagina ese momento después de cada canción que interprete?

Va a ser extraño, una experiencia bastante extraña. Los lives (presentaciones en vivo) que hemos hecho los artistas con el público es tratando de hacerlos pasar un rato agradable, pero llega un momento en que va pasando el tiempo, no toda la gente lo pasa bien. Me he concientizado mentalmente de que no voy a recibir aplausos, probablemente me voy a aplaudir yo sola o le voy a pedir al grupo que me aplauda (ríe). La emoción de cantar siempre está, y uno lo puede comprobar cuando haces lives. El hecho de ir viendo cómo la gente va escribiendo sabes que estás frente a una cámara. Es como cantar frente a la televisión, donde sabes que hay gente detrás. Pero, lo que sí quiero, antes de cada concierto, es una interacción vía chat con la gente que son parte del concierto para sentirla más cerca, de que están ahí, detrás de esa cámara a la cual yo les voy a estar cantando y de que ellos también sientan la interacción que vamos a tener. Concientizándome de esta manera, me va a ayudar mucho.

Antes de la cuarentena, usted había grabado cinco temas de lo que será su nuevo disco. ¿Puede hablarnos de esta propuesta?

Afortunadamente logré, al menos, grabar esas cinco canciones. Estaba muy entusiasmada por dar a conocer este nuevo disco, pero lamentablemente tuvimos que tener esta pausa obligatoria en todo el mundo por el Covid-19. En estos momentos, estoy trabajando con Jacobo Calderón, hijo de Juan Carlos Calderón vía chat, vía Zoom. Me manda canciones nuevas. Yo, a las maquetas, las grabo en mi casa. Estamos esperando poder grabarlas en el estudio, en Miami, en donde estábamos grabando las anteriores.

Así será cada show

En medio del aislamiento por la pandemia Myriam Hernández programó tres “conciertos conceptualmente distintos”. La voz y el encanto de la intérprete más romántica de Latinoamérica dominarán la escena virtual este domingo 28 y luego el sábado 4 y el domingo 5 de julio.

+Domingo 28: el primer concierto se llamará “Myriam: Íntima: encuarentenada”. Aquí interpretará “canciones mías, pero también aquellas que marcaron importantes momentos de mi vida, como por ejemplo la primera vez que me subí a un escenario y tenía 10 años e interpreté un canción que me fascinaba. Haré algunos boleros y otros temas que habitualmente no canto o que la gente no conoce de mí. Voy a conversar con la gente”.

+ Sábado 4 de julio: los éxitos, la voz y todo el carisma de Myriam estarán en el segundo show online titulado “Lado B”, en donde realizará una revisión de las canciones favoritas de la cantante y de sus seguidores. “Estarán las canciones que la gente me pide en todos los conciertos y yo no puedo acceder a cantárselas porque no están dentro del playlist porque son canciones que no son tan conocidas. Entre ellas “Quiero cantarle al amor”, “Todo lo tuyo”, “Deseo”, “Tu boca” y “No te he robado nada”. Son canciones que me encantan”.

+Domingo 5 de julio: el tercer show online se denominó “Éxitos” con una selección de sus mayores hits como “Peligroso amor”, “Tonto” o “Ese hombre” que se ubicaron en los primeros puestos de las listas de América Latina y rankings de la prestigiosa revista Billboard. En esta oportunidad lo asistentes online podrán elegir 5 de las canciones de este concierto una vez adquirida la entrada (disponibles internacionalmente, desde cualquier país, a través del sistema www.TicketHoy.com).

Se aplicará un estricto protocolo en los shows

Myriam Hernández puntualizó a EL LIBERAL que durante la realización de los conciertos, tanto ella como sus músicos y todo el staff respetarán a rajatabla el protocolo impuesto por la pandemia del coronavirus. “Vamos a estar con mascarillas y guantes en el momento previo y después del concierto. En el concierto mismo no porque se va a ver todo muy extraño y yo no podría cantar tampoco. Vamos a sanitizar el teatro y los instrumentos de manera que nadie se vea expuesto. No vamos a estar más de 40 personas, que es lo que se permite. De esa manera, hacer lo mejor posible, resguardando todo y a todos”, contó Myriam.