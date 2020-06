Sebastián Zurita y Pamela Almanza, hablan de sus personajes en “Cómo sobrevivir soltero”

25/06/2020 - 21:09 Pura Vida

Sebastián Zurita, el novio engañado y el soltero en apuros

Sebastián Zurita es el protagonista de “Cómo sobrevivir soltero”. La historia de esta comedia sigue a una versión ficticia de Sebastián Zurita, quien descubre, de una manera vergonzosa y públicamente, que tras diez años de relación su novia lo engañó. Con su vida en ruinas después de la humillante ruptura, se refugia con sus amigos solteros al darse cuenta de que no es el único millennial desafortunado que lucha por encontrar el amor.

¿Qué te has propuesto, con tu hermano Emiliano, al gestar “Cómo sobrevivir soltero”?

Antes que nada, queríamos hacer una serie que nos gustaría ver a nosotros. Creo que eso es lo principal, algo de lo que estés orgulloso. Yo he tenido muchas oportunidades de mi vida de hacer proyectos en los cuales he dicho que no porque no me harían feliz. En cambio, el trabajo que hay detrás de ‘Cómo sobrevivir soltero’ es algo que me hizo feliz todos los días y con todo el estrés que vivíamos. Eso es lo principal, porque disfrutas del trabajo, disfrutas las friegas de dieciocho o veinte horas seguidas trabajando durante ocho meses. Nuestra propuesta ha sido siempre crear cosas relevantes y diferentes al prototipo común, darle oportunidad a nuevos talentos, descubrir cosas, darnos la oportunidad a nosotros de cosas en las que no nos contratarían. Por eso que queríamos dirigir también en este proyecto. ‘Como sobrevivir soltero’ es nuestro parteaguas de nuestras carreras como productores. Y Amazon Prime creyó en nuestro proyecto. Hay mucho riesgo en este proyecto porque puede ser que nos cambie la vida y podamos producir más cosas divertidas e interesantes o puede ser que no. Por eso le pusimos toda la pasión posible para que a la gente le guste. Estoy feliz.

¿Cómo es producir y protagonizar una historia en donde hay aspectos de tu propia vida?

Es un sueño hecho realidad. La fortuna y la suerte que tuvimos con mi hermano (Emiliano) y yo de hacer esto, no sé, ojalá se me repita en la vida, pero la verdad es como de esas cosas que no te crees. Cada paso que íbamos tomando, cuando se vendió la serie, cuando entramos al cuarto de escritores por primera vez y vimos a siete escritores ahí puestos trabajando y cuando fuimos al proceso de casting, ver todo eso han sido como pequeños sueños hechos realidad. Fue mucho trabajo y estrés. Poder ver el mundo que se había creado alrededor de esta serie, la gente que había creído en nosotros, la calidad de actores que trabajaron y todo lo que hay detrás de cámara fue fantástico y te tienes que pellizcar, de vez en cuando, para creer que es verdad.

¿Cómo surgió valerse del humor negro para desarrollar temáticas tabúes?

Mi hermano y yo tenemos humor negro, es muy ácido, nos burlamos de todo. Al final de cuentas, somos muy mejicanos en ese sentido. Los mejicanos se burlan de la muerte. O sea, estamos bien locos en ese sentido. Como bien dices tú, justamente, las comedias y este tipo de ironías que tenemos, siempre lo buscamos así. Desde que conceptualizamos “Cómo sobrevivir soltero’ sabíamos que queríamos otro tipo de humor. No queríamos el pastelazo. Queríamos algo que estuviera profundizado, pero al mismo tiempo, que tal vez no sea para todos, pero que nos burlemos y que, como decimos en México, le peguemos con tubo a todos los esquemas, a todos los tabúes, preguntarnos si estamos listos, que tan ‘modernos’ realmente somos hoy en día la cultura latina, si realmente aceptamos todo lo que decimos que aceptamos o no. Por eso era muy importante que cada personaje tuviera una visión distinta de las relaciones del mundo para que pudiera haber una batalla, un conflicto en las escenas. En el cuarto de escritores se habló mucho de eso. Tenemos a tres hombres y tres mujeres escribiendo y era ¿qué piensan los hombres, qué piensan las mujeres de esta situación? Entonces, peléense Por eso también, una de las grandes cosas que quisimos hacer es que el humor es internacional. Yo había visto unos proyectos de Ariel Winograd y encontré uno que, para mi gusto, hablaba muy bien de lo que queríamos hablar, que es ‘Permitidos’ (filme dirigido por Winograd y protagonizado por Lali Espósito). Cuando vi ‘Permitidos’, de Ariel, dije, perfecto, está hablando del mundo de un actor y un poco lo que hay detrás de este mundo de los actores, que sucede mucho en la serie, también está hablando del amor y del desamor. A mí me gusta mucho el tono argentino para la comedia. Son muy sarcástico, muy secos. Siento que se transmite muy bien. Creo que esa mezcla México-Argentina funciona muy bien para nuestra comedia. Por eso Ariel dirige el piloto y el tercer episodio de nuestra serie.

Pamela Almanza, una novia infiel que provoca un escándalo

Pamela Almanza vive momentos increíbles en su carrera. La prestigiosa actriz mejicana experimenta en “Cómo sobrevivir soltero” un cambio de registro actoral soñado: trabajar en una comedia.

Tras protagonizar a personajes demandantes en narco series como “Yankee” y en la reciente “Rosario Tijeras 3”, en donde dio vida a la villana Laura Peralta, ahora, en el proyecto artístico de los hermanos Sebastián y Emiliano Zurita, se despojó de sus anteriores “criaturas” artísticas para darle vida a Lucía, la novia que está a punto de casarse con Sebastián cuando sucede un hecho inesperado que disparará la trama.

Por lo que leí y los avances que vi de la serie, Lucía, tu personaje, es la que provoca las discordias al personaje de Sebastián.

Mi personaje es la culpable de que Seba aprenda a sobrevivir como soltero, la que desencadena un poco la historia. Puede parecer la mala y la antagonista haciendo lo que hace, pero le pusimos mucho cuidado porque, justo, no queríamos que se viera como la mala. Queríamos que fuera un ser humano, que comete un error, que después se da cuenta que cometió ese error y lo reconoce. Entonces, era muy importante darle esa complejidad para darle profundidad y que fuera lo más cercano a un ser humano real.

¿Cuánto te desmarca Lucía de otros personajes que hiciste en “Guerra de ídolos”, “Narcos: México”, la reciente “Rosario Tijeras” y “Yankee”?

Son géneros y temáticas completamente diferentes (las narco series mencionadas). Yo tenía muchas ganas de hacer una comedia. Desde que leí para hacer el casting (de “Como sobrevivir soltero”) fue como ‘¡por favor, quiero hacer este proyecto!’ Los últimos proyectos que había hecho fueron narco series, como se les llama, pero ya estaba no harta, pero quería intentar otras cosas. El perfil de los personajes que tengo en las otras (narco series) es un poco el mismo: la chica guapa que va a incursionar en el narco para ganarse el amor de tal. Luego, haciendo televisión, no en este caso (“Cómo sobrevivir soltero”) porque es una teleserie con pocos capítulos, pero en “Rosario Tijeras”, que fueron setenta capítulos, no tienes el tiempo de profundizar tanto en el personaje y, como te decía en respuesta a tu otra pregunta, de complejizarlo y de mostrar otra cara. Por ejemplo, en “Rosario Tijeras” (interpretó a Laura Peralta) era mala, mala, mala, antagonista por más que yo intentaba darle otros puntos de vista, a veces el tiempo no te lo permite. Esa fue una de las cosas que marcaron más la diferencia con los otros trabajos que había hecho que tuve el tiempo para que este personaje fuera más profundo y más redondito desde donde lo vieras.