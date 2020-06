Octavio Hinojosa y su participación en “Cómo sobrevivir soltero”: “Es un proyecto mejicano que tiene sabor latino”

25/06/2020 - 20:59 Pura Vida

Octavio Hinojosa, actor nacido en la ciudad mejicana de Monterrey, es Gonzalo en la trama de “Cómo sobrevivir soltero”. En declaraciones a EL LIBERAL, vía Zoom, el protagonista de series como “La fiscal de hierro” y “La piloto” (ambas se las pueden ver por Netflix), profundizó sobre su rol en la comedia de los hermanos Sebastián y Emiliano Zurita.

¿Cómo ha sido tu experiencia de trabajar en un proyecto de esta envergadura en donde, muchas veces, la realidad supera a la ficción?

Todo el proceso fue emocionante porque, para empezar, tuvimos la gran fortuna, que no pasa en todos los proyectos, es que hubo una complicidad y una amistad entre nosotros. Entonces, era un gusto ir a trabajar. Realmente, disfrutábamos nuestros personajes y del trabajo. Yo estaba encantado con los directores. Uno de ellos, Ariel Winograd (argentino), que fue el que dirigió nuestros primeros capítulos, nos marcó el caminito a todos que íbamos a seguir y que después todos seguimos transitándolo. Fue impresionante trabajar para Amazon Prime Video en un proyecto que si es mejicano y que si tiene sabor latino nos enorgullece. Siempre he creído que los proyectos cuando más específicos sean más universales se vuelven porque ahí es en donde la gente se encuentra, ahí es en donde identificas a tus amigos, a tus experiencias, a tu juventud, a tu soltería, a la nostalgia, a la nostalgia de tu soltería. Fue increíble.

¿Qué importancia le atribuyes a que Amazon enfoque su trabajo en México para contar historias humanas, reales?

Amazon Prime Video estaba buscando hacer una comedia que realmente se basara en personajes que fueran reales, que la gente pudiera identificar. Los guionistas se están dando cuenta que no solamente queremos consumir series norteamericanas o europeas sino que cada región tiene derecho a contar nuestras propias historias y que nos queremos ver reflejados también en la pantalla. Yo siento que cuando más específico eres, termina siendo más universal. Es este afán (de los gigantes del streaming) de empezar a darnos voz a todos por todos lados del mundo, porque no solamente lo hacen en México.

Juana Arias: “Es un personaje sensible”

Juana Arias, actriz colombiana nacida en Bogotá, es Julieta en la historia que cuenta “Cómo sobrevivir soltero”. La intérprete, quien trabajara en el filme “Hombres de Negro 3” y en las narco series “Narcos: México” y “El señor de los anillos”, habló con EL LIBERAL sobre su nuevo reto como actriz en la serie que estrena Amazon.

Háblame de tu personaje en “Cómo sobrevivir soltero”.

Julieta, para mí, fue lo máximo. Verdaderamente, fue un gran reto. Es un personaje muy peculiar, muy diferente, que vive un montón de mundo, que se va descubriendo a medida que va pasando la serie porque se relaciona con muchos de los personajes. He tomado clases de ukelele, de cantar, que yo no tenía idea. Fue un gran reto. Es un personaje sensible, que cae bien, muy original y para mí fue un honor trabajar en este proyecto, mi primer proyecto para Amazon Prime Video junto con estos actores tan increíbles y también todo el equipo detrás de cámara, que fue excepcional. Es uno de los proyectos en los que más ansiosa he estado de que, realmente, salga. Como actriz, y en mi carrera, siento principalmente como un logro más porque es un personaje muy diferente a todos los que he hecho desde la personalidad hasta la forma.

Juana Arias reveló a EL LIBERAL cómo es Julieta, su personaje en “Cómo sobrevivir soltero”.

¿Cuál es el mensaje que transmite tu personaje?

El mensaje, sin tener aquí un spoiler de lo que va a pasar con Julieta en la serie, es que realmente cada quien puede tener su momento de ser lo que quieras ser y en ese momento puedes ser feliz con eso y que todos tenemos la capacidad y la oportunidad de cambiar de opinión. Hoy te puede gustar una cosa y mañana te puede gustar otra cosa y también está bien. Es un mensaje que se verá reflejado con Julieta en la serie.

Fabrizio Santini: “Es una especie de mamá de Sebastián”

Fabrizio Santini, actor mejicano que tuvo sus inicios en el stand up, es Fish, el mejor amigo de Sebastián, en la historia de “Cómo sobrevivir soltero”. El intérprete, que trabajó también en “Narcos: México” y “Señora Acero”, habló con EL LIBERAL.

¿Cuán desencadenante es tu personaje en la historia?

Mi personaje, aparte de ser el mejor amigo de Sebastián, es una especie de mamá de Sebastián. Estoy constantemente preocupándome por él, sufriendo sus caídas, celebrando sus triunfos. Es una relación chistosa. Lo chistoso de esta relación es ver que son dos hombres adultos y que detrás de la máscara de dos hombres adultos puedes ver que hay una mamá preocupada por su chiquito que le rompieron el corazón, que se desvive y que va a ir hasta las últimas consecuencias para que su mejor amigo esté bien. Eso es algo bello, es algo que me gusta porque esta serie resalta mucho los valores de la amistad. Al final, Sebastián cuando tiene esta muy dolorosa y pública ruptura, medio humillante, al primer lugar que va a buscar refugio y consuelo es con su grupo de mejores amigos. Eso es muy bonito porque sí pasa. Además, mi personaje, en el grupo de amigos es alguien que siempre se preocupa por mantenerlos unidos.

¿Qué retos significó cambiar de registro en “Cómo sobrevivir soltero”?

Toda la vida me he sentido más cómodo y mucho más atraído por la comedia. A través de la comedia, prácticamente, me he relacionado con todo lo que me rodea en mi vida: amigos, familia. Te soy sincero, son los papeles que más gozo, más un papel como este que tuve la bendición enorme de hacer. Es como mi trabajo soñado. Es un personaje libre, un joven de mi edad, con directores que me dan la posibilidad de improvisar, de ser yo, de crear, de proponer. Pasa, a veces, en algunos proyectos que te sientes un poco, no sé cómo decirlo, no tanto como un actor sino como un obrero de la televisión. Pasa que te sientes como alguien que no tiene mucha libertad de crear, de proponer. Te dan un papel ya escrito y te indican qué es lo que vas a hacer. A veces piensas que estás más ahí por un físico o por muchas otras cosas que no tienen mucho que ver con tu creatividad o con tu ser actor.