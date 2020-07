Gallardo piensa en varios jugadores de Reserva

15/07/2020 - 01:07 Mundo River

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, piensa incluir al menos una decena de futbolistas de la división Reserva cuando se decida retornar a los entrenamientos y ante la concreta posibilidad de tener que asumir muchos partidos en poco tiempo, luego de la interrupción que sufrió el fútbol en marzo pasado a raíz de la pandemia de coronavirus.

“River deberá asumir una triple competencia, en la Copa Libertadores, Superliga y Copa Argentina, y creemos que puede haber muchas lesiones por el largo receso; por esa razón será necesario ampliar el grupo de trabajo”, confió una fuente del cuerpo técnico que encabeza Gallardo.

En ese marco, Gallardo y su cuerpo técnico son conscientes de que ni siquiera con una fuerte pretemporada de un mes se podrá mantener al mismo equipo durante dos o tres veces por semana, a partir de septiembre, según la fecha fijada por la Conmebol como regreso de la Libertadores, y también porque se estima que el fútbol local podría regresar en esa fecha, pese a que no hay una información oficial al respecto. El “Muñeco” no deja detalle librado al azar y por eso ya diagramó una lista con nombres de los elementos juveniles de la Reserva que se sumarán al plantel profesional no bien se concrete el regreso a los entrenamientos.

Esos son algunos de los que ya apuntó Gallardo para entrenar. Así, el arquero Franco Petrolli, los defensores Elías López, Franco Paredes y Mauricio Camargo, los mediocampistas Enzo Fernández y Tomás Galván y los delanteros Lucas Beltrán, Federico Girotti y Hernán López Muñoz son los nombres que el cuerpo técnico riverplatense tiene apuntados para sumarlos una vez que se reinicie la actividad.

Los delanteros Girotti, nacido en Acassuso, y López Muñoz, del barrio porteño de Villa del Parque, más el defensor puntano de Villa Mercedes Elías López son los más conocidos del grupo ya que jugaron un partido cada uno en primera división, ante Patronato, Tigre y Argentinos, los tres en distintas fechas.l