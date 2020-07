Isabela Souza es la nueva Chica Disney

17/07/2020 - 20:27 Pura Vida

“Me imaginaba, cuando era chiquita, haciendo las orejas de Disney. Y todo lo que soñé se hizo realidad. Ojalá podamos estar más años con Disney porque soy muy agradecida a Disney por abrirme las puertas y enseñarme lo que hoy sé y no sabía antes”.

Son palabras, expresadas a EL LIBERAL en una entrevista exclusiva vía Zoom, por la actriz y cantante basilera Isabela Souza, la nueva Chica Disney, la sucesora de la argentina Martina “Tini” Stoessel (‘Violetta’) y de la mejicana Karol Sevilla (“Soy Luna”).

Hoy, Isabela, a sus 22 años (anteriormente ya había trabajado en “Juacas”) es la nueva Chica Disney a partir de su protagónico en “Bia”, serie que aborda la historia de un grupo de jóvenes que descubren, comparten y desarrollan sus talentos en El Fundom, un lugar de encuentro y expresión para la creación de contenido online.

¿Te consideras la nueva Chica Disney, sucesora de Martina Stoessel (‘Violetta’) y de Karol Sevilla (‘Soy Luna’)?

Bueno, es algo que dicen y que me emociona mucho porque Tini y Karol son muy talentosas, son grandes actrices y artistas y las dos series (“Violetta” y “Soy Luna”) son muy buenas. Entonces, es una responsabilidad y un honor poder estar luego después de ellas con este título de Chica Disney.

¿Cuál es el secreto del éxito que tiene “Bia” entre los adolescentes?

Hay un montón de factores. El primero es que la serie habla de muchos temas cotidianos. Siempre está hablando de cosas que están pasando de verdad. No es algo ficticio. Entonces, es algo muy real, muy actual y es muy fácil identificarnos un poco con cada personaje.

El universo de las ‘webstars’ o estrellas de las redes sociales es lo que desarrolla la serie. ¿Cómo te manejas con esto en tu vida cotidiana?

Las redes son una herramienta muy buena para estar cerca de la gente y transmitir un buen mensaje. Esto es algo muy positivo, pero no soy una persona esclava de las redes. No posteo o, a veces, cuando tengo ganas posteo algo. No es que estoy siempre ahí haciendo contenidos, pero me encanta ver los contenidos. Creo que también es algo muy lindo como cada uno se puede expresar libremente y no solamente para seguir un patrón que imponen sino también para transmitir un buen mensaje, de ser auténtico, no juzgar a nadie.

¿Consideras que ‘Bia’ transmite ese mensaje de ser uno mismo?

Seguramente que sí. A veces, es muy fácil hacer un comentario en un posteo de alguien porque la persona no va a ver la cara de quien comentó. Un comentario puede cambiar la vida de una persona. Entonces, es muy serio todo lo que decimos. También hay un lado positivo: un comentario positivo también puede cambiar la vida de una persona. Hay que tomar en serio el no juzgar y que no nos sintamos en el derecho hacer un comentario feo. Me encanta que la serie hable de eso con tanta claridad.

¿Te preocupa esa adicción que hay actualmente a las redes sociales?

Me preocupa mucho. Es por eso que es muy importante decir a la gente que tengamos conciencia de que todos somos iguales y que las redes es algo separado de la vida real. Sí, es algo preocupante y hay que tener conciencia que son las redes y que es la vida real.

¿Cómo te sientes al trabajar en una serie en donde hay un amplio abanico de culturas y también actores de distintas nacionalidades?

Es un honor muy grande. Es algo que no me imaginaba. La verdad es que me llevo amigos de todo el mundo. En poquísimo tiempo pudimos aprender mucho de cada uno y pudimos sacar cosas en común en cada cultura y aprender otros idiomas. Tener contacto con gente de otras culturas es enriquecedor. Es algo especial e inolvidable.

¿Cómo fue el proceso de adaptación en la Argentina?

Fue muy lindo. Fue muy difícil alejarme de mi familia, pero los argentinos son muy cool. Es un país hermoso. El cielo de la Argentina es muy hermoso. Es algo que me voy a llevar para siempre. Desde hace dos años que estoy aquí. Estoy bien. Extraño a mi país y a mi familia. En esta cuarentena, que pasó en Buenos Aires, aprendí cosas nuevas, pude ver series que no había tenido tiempo de ver. Estoy bien. Ojalá pueda volver pronto a mi país.





La segunda temporada de “Bia”, cuyo capítulo final se verá el próximo viernes 24 por la señal de Disney Channel, se producirán revelaciones que sorprenderán tanto a Bia como a Chiaria, Celeste, Ana y Manuel.

¿Qué descubrirá Bia en estos episodios finales de la serie?

Bia va a descubrir muchos detalles sobre el accidente de su hermana. Se va a animar mucho más a decir lo que siente, lo que piensa y lo que descubrió. La verdad sorprenderá a todos. Es algo muy lindo ver que Bia siempre buscó la verdad y nadie le creía, nadie pensaba que tenía razón y al final transmitirá que es muy importante luchar por lo que uno cree.

¿Qué lugar ocuparán Celeste, Chiara y Manuel en el desenlace de la historia?

Las chicas siempre apoyando a Bia. A veces, ellas dudaron de que Bia no estaba muy bien y que no tenía razón, pero siempre la apoyan. En tanto, Manuel está un poco rebelde y entrará en crisis al descubrir un secreto acerca de su identidad. Vivirá momentos difíciles.

¿Cuál fue tu mayor reto para protagonizar a Bia?

El español, sin dudas, por que cuando me vine a la Argentina no sabía hablar. Al principio, hablaba muy despacio en las escenas y es por eso que yo me presionaba para hacerlo muy bien. Es muy especial ver como crecimos, como Disney me apoyó y confió algo tan grande. Me pone muy feliz ver hoy todo lo que logramos.

¿Cuánto tienen en común Isabela Soares de Souza con Beatriz ‘Bia’ Urquiza?

La fuerza de Bia creo que la tengo yo también. Su sonrisa, su sinceridad, la alegría y la esperanza son cosas en común. También lo forma en que Bia cree en lo imposible y de cómo trata de transmitirlo y motivar a sus amigos a creer en lo imposible.