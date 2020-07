Néstor Garnica vuelve al pago

18/07/2020 - 21:07 Pura Vida

Hace 10 años que Néstor Garnica compuso la zamba titulada “A Santiago del Estero”, sin embargo nunca la grabó, ni la cantó, porque como confiesa, en la selección de canciones los productores siempre se inclinan por las que hablan de amor.

La nostalgia le ganó otra vez, como “cada diez años”, cuando hace planes de dejar Buenos Aires, adonde se instaló hace casi 30 años, para volver a vivir a su pago natal, la ciudad de La Banda.

Y así compartiendo charlas con su hija Malena sobre la pandemia de coronavirus y la imposibilidad de repetir las giras de invierno por el norte de la Argentina, Néstor recibió la invitación de EL LIBERAL de celebrar a la distancia los 467 años de la fundación de “La Madre de Ciudades” compartiendo una canción sentida para él. Encontró el tema perfecto: su zamba.

Pero hay algo más. Esta vez no sólo se da el gusto de grabarla y hacerla pública a través de las redes sociales de este diario sino que lo hace en compañía de su hija de 14 años, quien está incursionando con la guitarra mientras continúa su formación en violín.

“Fácil diez años que tengo esta zamba. ‘A Santiago del Estero, le puse al principio porque tengo la costumbre de que apenas compongo inscribo mis canciones en Derecho de Autor y Propiedad Intelectual. Y la inscribí así a la zamba”, explica Néstor desde su casa en Villa Elisa, La Plata, mientras se lo escucha sorber el mate.

Y aclara: “Cada tanto me agarra la locura de volver a Santiago. Y ha nacido así. Creo que todos los que vivimos afuera, soñamos con volver algún día a Santiago, y cada diez años me agarra la locura de volver... estoy un mes, no le encuentro la vuelta y sigo afuera”, se ríe.

¿En qué pensabas cuando compusiste la zamba?

Santiago siempre está en mi cabeza. Estoy en contacto con mis compañeros de la primaria, de la secundaria. Mi familia toda vive en Santiago. Y es diferente la vida en Santiago. El santiagueño tiene esa particularidad de ser amable, si bien el porteño también es un tipo amable, aunque tiene mala fama, hay gente muy buena. Yo que he tenido la oportunidad de viajar por todo el país, me encuentro con gente que nos trata bien. Obviamente que uno viene con canciones, con alegría entonces la gente te da cobijo porque le gusta tu música, tus composiciones, como sos. Nos reciben con los brazos abiertos.

¿Qué frenó la grabación?

No se dio. Yo compongo mucho, y tengo un grupo de músicos y productores que a la hora de hacer un disco opinan, y ayudan a elegir entre lo que uno tiene y ganan más las composiciones que hablan de amor. Esta zamba fue quedando al costado hasta que me pidieron de EL LIBERAL (un saludo y una canción) y hablábamos con mi hija del cumpleaños de Santiago, adonde desde hace dos años puedo ir con mis hijos (Malena y Mateo) porque coincide con sus vacaciones de invierno. Y este año por la pandemia no vamos a poder ir. Por eso, me pareció bueno poder compartir esta zamba.

¿Qué significa tocar con Malena?

Una satisfacción, tocar con mi hija, grabar con mi hija. El año pasado tocamos con ella. Y estamos tocando cosas pesadas, conciertos lindos. Hasta aquí ella toca el violín, pero si sigue va a ser una gran concertista porque va a tener la suerte, que yo no he tenido, de empezar desde muy chica con el violín, porque es un instrumento muy difícil. No te imaginas lo difícil que es. Ella al empezar desde muy chica tiene una ventaja terrible. Está haciendo su carrerra en el Consevatorio de La Plata. Este 2020 completaba el sexto año, el preparatorio, y seguirá con una Tecnicatura.

Ha crecido mucho... Ha crecido mucho, musicalmente también. Lo lleva en la sangre, siempre digo que es música por contagio. Más ahora, en esta cuarentena estamos tocando todo el tiempo, sacando cosas, temas míos, gatos, chacareras, música clásica. Si quieres avanzar con el violín tienes que hacer música clásica. Hasta ahora no hay otro método y para mí es lo mejor. Y fue ella la que me impulsó a compartir esta zamba. No la sabía, la aprendió y la grabamos en casa. Se llama Santiago del Estero y está buenísimo por el mes de la provincia.

El tercer hijo nacerá en Santiago y llevará el nombre de la provincia

El músico y compositor, Néstor Garnica planea su viaje a Santiago del Estero para finales de agosto, y ya estuvo averiguando, junto con su novia María Amicucci, las clínicas en las que podría dar a luz, porque el bebé que esperan nacerá en octubre, y él piensa seguir por estas tierras hasta ese momento. “Yo tengo pensado irme para el norte, porque ya hablé con autoridades de ciudades adonde vamos a tocar por lo general en invierno, verano, en provincias como Tucumán, Santiago, Catamarca. Van a ver la posibilidad sin romper el protocolo sanitario contra el coronavirus. Me voy con mi novia que está embarazada. Vamos a llegar y vamos a cumplir con el aislamiento obligatorio durante 15 días, y me quedaré como tres meses casi. Estoy en contacto con músicos para poder hacer algo, para no quedarme quieto y tratar de aportar. Quizás no se pueda tocar, pero sí hacer algo virtual con orquestas”, contó. Y compartió el nombre que eligieron para su hijo. “Yo siempre decía por joder, ‘si es varón se va a llamar Santiago’, y nunca falta el que pregunta, ‘¿y si es mujer, La Banda’? Cuando fuimos a la ecografía y se dio que era varón... a la mamá le gusta el nombre. María es de Tigre y ya lo llama Santiago, no quiere dar marcha atrás”, contó Néstor. Santiago Garnica nacerá en octubre. Lo esperan para mediados de ese mes, el mismo en el que Néstor celebrará sus 48, el día 8. “Es paternidad me agarra grande, pero ojalá Dios y la vida me dé salud para poder disfrutarlo y acompañarlo como lo hago con mis otros dos hijos”, señaló Néstor. l