Famosas se revelan contra estereotipos de belleza

23/07/2020 - 21:06 Pura Vida

Hace rato que las mujeres vienen luchando contra el estereotipo del cuerpo perfecto, algo que se materializó primero en el reclamo de talles de indumentaria femenina para “mujeres reales”, y continuó luego con confesiones de figuras del mundo del espectáculo sobre su pelea con trastornos de alimentación. Una de las últimas en revelar públicamente su lucha contra la anorexia y los atracones fue Oriana Sabatini, quien gatilló la confesión de Sofía Macaggi, la bailarina que se hizo famosa por su romance con Alex Caniggia, y que también usó su cuenta de Instagram para revelar que durante 3 años no tuvo período porque “mi nivel de grasa corporal era tan bajo que mis órganos no llegaban a hacer sus funciones básicas”. En ese contexto, la tapa de la revista Caras con la hija mayor de la argentina Máxima Zorreguieta haciendo foco en su “plus size” provocó un repudio generalizado. Lali Espósito, Marcela Kloosterboer, Eugenia Tobal, Carla Peterson, entre muchas otras, no demoraron en pronunciarse a través de las redes sociales dejando en claro que publicaciones de ese tipo “también enferman”.

“Esto también enferma. Para que las próximas generaciones sean libres y felices esto no puede seguir pasando”, alertó la actriz Carla Peterson y en muy poco tiempo recibió 55 mil likes, que continuaron multiplicándose.

“Te aplaudo. Exacto lo que pensamos muchos”, le escribió Eugenia Tobal a Carla, en el comentario de su posteo, y agregó: “Y revista Caras lo hizo una vez más. ¡Dios mío!”.

Los emojis apoyando la publicación de Peterson aparecieron con nombres de reconocidas mujeres del mundo del espectáculo, pero también de varones como Joaquín Furriel y Juan Minujín.

Por su parte, Marcela Kloosterboer comentó: “¿Sería mejor ser extremadamente flaca como la de España? ¿Esos serían los cánones deseados?”. Y en ese caso también le criticaron que hiciera una comparación con la reina Letizia Ortiz.

Florencia Raggi tampoco se quedó sin exponer: “¿Qué es ese título? Un espanto”, en alusión a “La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look ‘plus size”. También desde el lado de la música hubo repercusiones. Soledad Pastorutti pidió superarse para no volver a tropezar con la misma piedra. “Hay mucho que aprender aún”, fue su mensaje, según lo reflejó Teleshow.

Mientras desde su cuenta de Instagram, la bailarina Sofía Macaggi, conmovió con su confesión. “En mi caso fueron muchos años de convivir con anorexia. Una enfermedad silenciosa que me trajo consecuencias enormes. Se me fue el período por 3 años porque mi nivel de grasa corporal era tan bajo que mis órganos no llegaban a hacer sus funciones básicas”, escribió.

Y agregó buscando generar conciencia: “Pasé por dos operaciones de ovarios, entre otras cosas. A esto se le suma la angustia con la que todos los días te levantás. Empezás a aislarte para poder cumplir con tu ‘dieta’. Gracias a Dios tuve una familia que se dio cuenta y que me acompañó en un tratamiento muy largo”.l