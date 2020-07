Artistas rescatan el valor de la santiagueñidad

24/07/2020 - 22:16 Pura Vida

Este 25 de julio nos encuentra a todos los santiagueños festejando los 467 años de la “Madre de Ciudades” #EnCasa, pero con el corazón muy cerca el uno del otro, porque si hay algo que sabemos hacer en esta tierra de la chacarera es acortar las distancias, con la música, el canto, la palabra, el paisaje, las costumbres.

Ante la imposibilidad de homenajear a Santiago del Estero desde los escenarios, por el distanciamiento social que se lleva adelante para frenar la propagación del coronavirus, diversos artistas reflexionaron sobre aquellos rasgos de la santiagueñidad que los hacen sentirse orgullosos de pertenecer a esta tierra.

Mario “Musha” Carabajal

“Siento felicidad de ser santiagueño, porque eso me dio la identidad finalmente para desarrollar una actividad como lo es la música y poder recorrer el mundo con esa identidad definida, amar la tierra, sus costumbres, amar el ritmo que identifica al santiagueño, a la familia, y a los amigos. Me siento orgulloso de ser santiagueño por todo eso que en mí ha producido, produce y seguirá produciendo: emoción y orgullo”.

“Chovy” y Edith Corpos

“Nos sentimos orgullosos de hacer nacido en esta tierra que no tiene verdes prados ni otros signos de riqueza, pero tiene por grandeza el alma que Dios le ha dado. Un alma capaz de generar la bravura en hombres y mujeres desde el origen fundando nuevas ciudades en un ámbito inhóspito y adverso, sosteniendo la lucha por la independencia, un alma que todos los santiagueños la tenemos teñida de vivencias ancestrales que nos marcan a fuego la esencia de los aborígenes que habitaron este suelo en una mixtura con el español y con los inmigrantes”.

Franco Ramírez

“Me siento orgulloso por la raíz, que me ha dejado, por haber aprendido de su tierra, del canto; por haber jugado en esos patios, por haber tenido una infancia feliz. Me siento orgulloso por haber escuchado las voces mas hermosas y las palabras más maravillosas, que tienen que ver con esa vivencia de los patios en los barrios, de jugar alegres por las veredas o en la calles. Me siento orgulloso de mi infancia y también de que Santiago haya superado largas, profundas y crueles luchas, lo que lo ha fortalecido y ha hecho que sea mi lugar”.

“Tere” Pereyra, de Soles y Lunas

“Soy de la tierra que conserva sus raíces, que honra a sus ancestros, sin dejar de crecer y evolucionar. Ese es el orgullo de ser santiagueña. Me ha permitido crecer en lo que he elegido en la vida. Aún en tiempos en que todos ‘se iban’, en tiempos difíciles, apostar a quedarme ha sido mi acierto. Tal vez buscando otros cielos, pero aquí estoy orgullosa de su ancestralidad en un mestizaje raro con el progreso”.

“Manolo” Herrera, de Las Sachaguitarras Atamisqueñas

“Su paisaje, su gente, su música, sus costumbres, sus vivencias, y su tierra. Todo lo que se vive en Santiago me hace sentir orgulloso de pertenecer a esta tierra; incluso su calor que es único, que pasa a identificarnos, más allá de que lo sufrimos cada verano, sacamos pecho de ese clima, de aguantarlo y decir estamos en Santiago. Todas las vivencias que encierran nuestro andar, queriendo todo eso, es como uno puede decir que se siente santiagueño”.

Topo Paz, de Salitral

“Nos sentimos orgullosos de seguir transmitiendo lo que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, lo que se dice de generación en generación, leyendas, canciones, mitos; el compartir un mate, una empanada, eso es ser santiagueño. Y seguimos nosotros transmitiendo y sintiéndonos orgullosos”.

Ernesto Habra, de Tanta

“Estoy muy orgulloso de ser santiagueño por muchísimos motivos, por muchísimas personas, y acontecimientos históricos, por nuestra música por nuestra cultural, pero fundamentalmente por algo que me está pasando a nivel personal en este último tiempo. Yo me vine a vivir a Buenos Aires, y desde que camino sus calles y me preguntan de dónde soy, cuando contesto que soy de Santiago del Estero, la predisposición y las ganas de ayudarme de las personas es muy hermoso. Siempre te dicen ‘el santiagueño es muy buena gente’, y evidentemente los santiagueños, las santiagueñas que han transitado estas calles de Buenos Aires, han sembrado mucho amor, mucho respeto y eso también a uno lo compromete a caminar de la misma manera”.

La adopción de la tierra por el calor de su gente

Hay quienes aún sin haber nacido en Santiago del Estero sienten que su tierra los abriga y los invita a construir en ella sus vidas, o a visitarla sin sentirse “ajenos”.

Silvia Bruno, la compañera de Coco Banegas, es una de esas personas que adoptaron a la “Madre de Ciudades” como su origen.

“Soy nacida en Bernal, provincia de Buenos Aires. Soy una bonaerense amante de su provincia, pero alrededor de 20 años me siento una hija más de Santiago del Estero, primero porque su gente, su tierra, me han recibido con los brazos abiertos como si fuera una hija más. Porque cuando era muy chica me decían ‘la santiagueña’ en Buenos Aires, aún sin tener un pariente santiagueño, solo por mi forma tranquila de ser. Así que yo fui ‘la santiagueña’ desde chiquita, sin serlo. Después la vida hizo que me sienta una hija más por su gente, por su cultura, por la forma que tienen de ver la vida, tan naturalmente, tan simple y tan profunda a la vez. También me ha regalado a mi compañero de vida, a una familia hermosa desde lo musical, desde las amistades y por eso estoy orgullosa de ser adoptivamente santiagueña”, dijo Silvia.

Coco Banegas

“Estoy muy orgulloso porque nací en esa querida y adorada Santiago del Estero, y de ahí salí con mi música para todo el país haciendo de mensajero con la música de mi provincia. Me siento orgulloso por haber nacido y vivido ahí hasta los 40 años, más o menos. Aunque ahora vivo en Buenos Aires, en Santiago tengo todavía a mi familia, a mis hermanos, los viejos ya no están, pero quedan los recuerdos lindos con amigos, músicos, cantores”. l