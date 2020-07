Laurita agradece su crecimiento laboral

24/07/2020 - 23:29 Pura Vida

Por lo visto, la televisión le quiere seguir pidiendo más a Laurita Fernández, la bailarina que luego de haber desplegado su talento en la pista de ShowMatch con jugadas coreografías, haber conducido un ciclo de entretenimiento en Canal 9, haberse convertido en jurado del mismo certamen adonde se consagró y de haber actuado en ficciones, ahora debuta como co-conductora de Ángel De Brito, en el prime time de El Trece. Su arribo será el lunes 27, a las 22.30, cuando estrene el “Cantando 2020”.

“Tiene su presión, como todo. En su momento también lo sentí cuando arranqué la conducción de Combate porque vivo todo así. Con cada productora y programa lo vivo a fondo. Encima, en un estudio que para mí es el más lindo de la Argentina que es el estudio de ShowMatch con todas las pantallas y toda la puesta gigante en ese lugar enorme. Durante tantos años pisé ese lugar en diferentes roles y esta vez conducir me entusiasma mucho. Pese a que sabemos de la responsabilidad más que de la presión, me siento con muchas ganas y ansiedad para arrancar”, confesó Laurita en una entrevista que reflejó Ciudad.com.

La cuarentena

Y agregó: “Este tiempo de cuarentena fue un momento en el que me pude poner a pensar en todo, y también en mi carrera. Cuando me llamaron para conducir el Cantando me puse a mirar para atrás, y si bien parece un crecimiento rápido, en realidad fue muy paso a paso. Hace muchos años que trabajo, hace 13 años que empecé y la verdad es que fui aprendiendo. Todo se dio cuando se tenía que dar, en el momento en que tenía que llegar. Y al mirar para atrás empecé a agradecer todas las oportunidades que tuve en la vida que obviamente me trajeron hasta acá y espero que me sigan sorprendiendo. Tuve mi ratito de sentarme a pensar, agradecer, disfrutar lo que hice. Porque uno quizá ya piensa en lo que va a hacer al día siguiente o lo que se viene, pero no se detiene a agradecer y eso está bueno también”, afirmó.l