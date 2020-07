Laurita Fernández habló de su separación de Nicolás Cabré

30/07/2020 - 21:40 Pura Vida

Después de varios meses de distanciamiento, al parecer definitivo, Laurita Fernández se animó a hablar de Nico Cabré y los motivos que llevaron a separarse durante la cuarentena. Profunda y sincera, la conductora del Cantando 2020 aseguró que a pesar del dolor que le ocasionó la situación, pudo salir adelante cuando recuperó su autoestima.

“El duelo en casa fue tremendo. Fue darme cuenta de que no tenía a alguien al lado en quien apoyarme. También tuve mucha extrañitis de ver fotos y videos, de ser súper masoquista, pude entender que todo eso tenía que pasar. La vida me obligó a transitarlo así”, confesó.

“Hubo momentos en los que sentí que era el fin del mundo. ¿Viste que en la cuarentena exageras todo a la décima potencia? Pero esta vez me costó. Otras veces fue más pasajero el dolor y no me llevó tanto superarlo. Y no digo que yo no haya hecho sufrir también...”, agregó Laurita.

Luego, aclaró que lo peor ya pasó y reconoció sus ganas de volver a tener un compañero: “Tengo ganas de volver a enamorarme, de estar en pareja aunque no sienta que lo pueda hacer hoy”.

Para transitar el dolor, se apoyó en las videollamadas con amigos, en la terapia online y en el estudio de italiano. De esta manera, pudo conectarse con su interior y entender que debía seguir adelante: “Empecé a trabajar espiritualmente y la introspección, que me resultó súper valiosa, porque me dio más confianza en mí misma e hizo que recuperara la autoestima. Fue duro, pero me lo pude bancar”.

También, la joven remarcó: “Enfocarme más en evolucionar que en la idea de reconstruirme me salvó. También pienso que si la pandemia no te cambió nada, no sirve el esfuerzo en lo más mínimo”.