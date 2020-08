Malena Solda vuelve al teatro, pero sin público

31/07/2020 - 20:07 Pura Vida

La actriz Malena Solda, que este domingo interpretará en vivo por streaming desde el Teatro Picadero “La Rosa de maravilla”, una puesta de monólogos de obras clásicas y canciones acompañadas por un barítono y un laúd, celebró la posibilidad de encabezar “un desafío artístico”.

“Será una experiencia extraordinaria y única”, anunció Solda en diálogo con Télam, y agregó: “La posibilidad de comunicarnos con la gente que está en sus casas, que tiene restricciones para salir, nos pone a todos emocionalmente en un lugar diferente, nuevo, donde los textos que venimos haciendo desde hace muchos años, en este contexto, cobran otro significado y emocionan desde otro lugar, con mucha más potencia”.

La puesta, cuyo repertorio de textos y canciones recorre piezas de Francisco de Quevedo, Lope de Vega, John Middleton, John Dowland, William Shakespeare y Federico García Lorca, será una de las primeras piezas hechas en un teatro en vivo en el nuevo contexto de pandemia.

“Esto sería un mix porque el teatro no puede todavía, y en la puesta cada uno estará sentado en semicírculo, con dos metros de distancia y hablando al público, que no va a estar”, detalló la actriz.

Y comentó: “Como artistas, la perspectiva de poder estar juntos en un escenario después de tantos meses y de comunicarnos con la gente que no está ahí en vivo, pero que está escuchando, es un desafío”.

“Todas las cosas nuevas me producen curiosidad y me parecen interesantes -reconoció- y esta en particular no quería dejar de vivirla, me parece que es un diamante en bruto porque en general es muy difícil concentrarnos en esta época de tanto estímulo, incertidumbre, tecnología, noticias, emociones y ansiedades”.

No obstante, la actriz ganadora de premios ACE, Estrella de Mar, y otros, consideró que “si bien la pandemia obligó al Estado a ocuparse de muchos frentes en simultáneo, “en la cultura hay un debate que no se está dando, una conversación profunda en relación al rol del teatro en un contexto así”.