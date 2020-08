¿Laurita Fernández y Nicolás Cabré se reconciliaron?

11/08/2020 - 20:48 Pura Vida

Hace poco, después de haber confirmado su separación del actor Nicolás Cabré en plena cuarentena, la flamante conductora del “Cantando 2020”, Laurita Fernández, había admitido que “hubo momentos en los que sentí que era el fin del mundo. ¿Viste que en la cuarentena exagerás todo a la décima potencia? Pero esta vez me costó. Otras veces fue más pasajero el dolor y no me llevó tanto superarlo. Y no digo que yo no haya hecho sufrir también...”.

No se sabe si fue esa confesión o qué, pero hubo algo que propició un nuevo acercamiento en la pareja, el que quedó registrado por los circunstanciales “paparazzis” que paseaban por el country adonde vive Cabré. Las imágenes se viralizaron entre el domingo y el lunes y obligaron a la bailarina y conductora a dar la cara y hablar sobre una posible reconciliación.

“Para reconciliarnos hay que hablar muchas cosas, tiene que pasar tiempo y todo de manera tranquila. La realidad es que tenemos cosas en común todavía y nos encontramos ahí (en la casa que habían comprado para vivir juntos). No es que... (sic) Aprovechamos a hablar”, confesó Laurita en una entrevista con el programa Los Ángeles de la Mañana, que conduce su compañero Ángel De Brito.

“Hacemos lo que hace todo el mundo, vamos a la casa, la mantenemos, charlamos... a este lugar en común que tenemos no iba hace mucho tiempo porque antes iba y me hacía mal, me traía recuerdos que no tenía ganas de recordar, me hacía mal anímicamente. Pero pasó el tiempo, estuve mejor y hoy puedo ir a ocuparme de ese lugar también, que es importante. Los dos estamos con buena onda como para hacerlo”, agregó.

Por su parte, De Brito sumó: “Fueron a la casa que compraron antes de la temporada de teatro, después se fueron a Mar del Plata y cuando volvieron se separaron. Es una casa que costó unos buenos dólares, ¿valdrá medio millón? Volvieron porque la casa se estaba viniendo abajo y la fueron a arreglar un poco, y de paso charlaron porque la casa era una excusa”.