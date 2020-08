Un camionero termense dio negativo en Tucumán y no tiene Covid-19

12/08/2020 - 00:23 Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Para brindar tranquilidad a la comunidad termeña, tras una jornada de mucha alteración a través de las redes sociales, el intendente municipal, Dr. Jorge Mukdise, expresó: “El camionero termense gracias a Dios no tiene Covid- 19. El test rápido que hicieron el lunes en Tucumán dio positivo; queremos informar a la ciudadanía que las autoridades sanitarias de Tucumán se comunicaron con nosotros y nos informaron que el hisopado (PCR oficial) que le hicieron al camionero dio negativo y que el mismo ya se encuentra aislado en la vecina provincia”.

En una conferencia de prensa mediante la cuenta oficial en Facebook, de la Municipalidad, el mandatario comunal en su discurso fue reiterativo y volvió a pedir responsabilidad en el manejo de la información. “Hasta el momento no hay casos confirmados en Las Termas, pero no quiere decir que pueda estar circulando. No quiero ser alarmista pero tenemos que ser conscientes y cuidarnos en serio, el peligro todavía continúa, estamos en los días más críticos desde que se instaló la pandemia”, concluyó.