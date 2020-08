Julieta Díaz cuestionó a la TV

16/08/2020 - 20:22 Pura Vida

“Es duro ver a Mirtha Legrand al aire, el Cantando por un Sueño al aire y que no se puedan repetir series, ni siquiera para cobrar derechos de intérprete, metiéndonos con la ley ahí, o hacer una tira por ejemplo en Canal 7 sobre la pandemia”. Con esas palabras, Julieta Díaz se sumó al reclamo que desde hace rato viene realizando el colectivo de actores para que se arbitren los protocolosque les permitan volver a su actividad.

La última vez, el pedido fue a través de una carta abierta dirigida al Gobierno nacional que firmaron 2.600 actores y actrices, y sobre la que aún no han obtenido respuestas. Al respecto, en diálogo con el programa radial “Por si las moscas”, Julieta expresó: “La verdad es que no sé por qué se demoran tanto, no soy especialista, pero supongo que es porque el teatro es un espacio en el que la gente está pegada una a la otra y que lo próximo será el streaming y luego recibir a la gente con distancia. Éramos equipos grandes para películas o televisión y además porque tenemos un trabajo en el que sí o sí tenemos que tocarnos, pero al mismo tiempo están las peluquerías abiertas ahora”.

Al mismo tiempo, recalcó que “pero no es una respuesta de una sola entidad o persona o del Gobierno. Creo que lo que hay que hacer es aunar a los implicados en tomar decisiones y ponerse de acuerdo en lo que se puede y no se puede hacer”.

Por otra parte, señaló: “Estamos esperando. Entendemos que es una situación difícil, pero necesitamos respuestas ya”.

Y sobre las diferencias entre asociaciones y entidades que nuclean a los actores, respaldó la gestión de Sagai, presidida por Jorge Marrale. “Sagai es una asociación que nos ha salvado a actores y actrices, que manejan mucha plata y muy bien y transparentemente por suerte. Pusieron plata y apostaron en la obra social, que se encuentra desahuciada. Pero representa otro tipo de cosas y tienen otros alcances”.