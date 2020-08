NICOLE DIJO QUE NO ESTÁ SOLTERA, PERO NO BLANQUEA PAREJA

17/08/2020 - 21:35 Pura Vida

Recuperada del coronavirus, la modelo y panelista Nicole Neumann ya se muestra en la televisión, y asiste a programas a los que la invitan. El fin de semana estuvo con Juana Viale y mientras la nieta de Mirtha Legrand le consultaba sobre su soltería, la ex de Fabián “Poroto” Cubero aclaró: “Yo no dije que estoy soltera. Sí que nunca más voy a blanquear a nadie. Esté con quién esté, decidí no hablar más de eso. No está bueno, no suma nada, resta. No hay necesidad de estar posteando nada... Ahora es ni sí, ni no, ni blanco, ni negro”.

Antes, la modelo había explicado que hace dos años tomó la decisión de no hablar más de su vida privada, después de las complicadas experiencias que tuvo con sus romances con Facundo Moyano y Matías Tasín. “Es complicado. Ellos mismos se marean cuando se vuelven famosos”, remarcó. Ahora la vinculan con Rafael Cúneo Libarona, de quien solo dijo ser amiga.

Desde que se separó de Cubero, Nicole no ha dejado de estar en el ojo de la tormenta, por distintas situaciones relacionadas con su ex. Ayer, Marcelo Polino, invitado al ciclo “Nosotros a la mañana”, salió en su defensa: “Mi opinión está teñida por el afecto porque yo quiero mucho a Nicole, siempre estoy a favor. Conozco su vida, su historia. Ella es una persona amorosa, que ha tenido una vida complicada, difícil y ha sabido reciclarse. Es un ser resiliente”, dijo Polino. l