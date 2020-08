Reunión virtual con el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens

29/08/2020 - 00:43 Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (C) En un encuentro virtual organizado por Came Unida, organización no gubernamental que nuclea a representantes de Pequeñas y Medianas Empresas de todo el país, la presidenta de la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica local, Florencia Landívar, planteó al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens las urgencias que atraviesa el sector turístico de esta ciudad termal.

Del encuentro participaron 100 representantes del país y solo 12 tuvieron la oportunidad de dialogar con el titular de la cartera de Turismo del Gobierno Nacional.

Planteamiento

La presidenta de la Cámara Hotelera Termense pudo exponer ante el funcionario sobre la crítica actualidad del sector turístico local: la necesidad de ingresos económicos de los trabajadores gastronómicos y hoteleros temporales de Las Termas de Río Hondo; y la falta de acceso a los créditos que se están brindando desde la Nación y el requerimiento de una promoción pos pandemia considerando que se debe buscar nuevos mercados y segmentos de turismo, más allá del tradicional turismo de la tercera edad.

Financiamiento

En esta reunión virtual, Landívar mantuvo conversaciones con representantes de pymes del sector turístico de la ciudad de Bariloche, donde se decidió trabajar en conjunto para el ‘financiamiento de los Entes de Turismo de las ciudades netamente turísticas y que no cuentan con el principal ingreso económico para la ejecución de programas de promoción’, tal es el caso de esta ciudad termal.l