Medina, soñador en la vida real y en la ficción

El viernes 25, en los cines de México (es su anhelo que llegue a la Argentina ya sea en salas o por alguna plataforma de streaming), Juan Pablo Medina estrenará “El Club de los Idealistas”, filme dirigido por Marcelo Tobar.

¿“El Club de los Idealistas” interpela a la amistad?

Me encanta el simple hecho de que le llamen los idealistas, empezando por ahí. Yo, en la vida real, con mis amigos tenemos esa idea romántica de construir unas cabañas para poder tener un escape, poder seguir viéndonos y en un futuro pues poder usarlos cada vez más. Es algo real, es algo que yo lo tengo en mi vida. No lo hemos logrado aún, pero cuando leí el guión de “El Club de los Idealistas” me pareció súper linda la idea porque es algo con lo que conecto. Ahora, el personaje (Aranas se llama) es totalmente diferente a mí, porque yo soy una persona que cree fielmente que los amigos son la familia que escogemos y me siento muy feliz de las personas que tengo a mi lado. Creo que los amigos tienen que estar ahí, tienen que sumar. Creo también que parte de la amistad es el conflicto, parte de la amistad es entender en dónde está parado el otro, los procesos por los cuales está pasando y que tanto puedes apoyar sin meterte, porque llega un momento en que cada quien tiene que hacer su vida y simplemente saber que el amigo es un compañero de vida, que estará ahí y te acompañará. Hablar de esos valores, porque la amistad es lo que más me importa, es importante.

¿“El Club de los Idealistas” es sólo un feel good movie o trasciende ese concepto de los buenos sentimientos?

Totalmente. Tiene un poco de todo. Las películas anteriores de Marcelo son películas de festival, como “Oso Polar”. Él decidió no irse a una película ciento por ciento de festival, pero tampoco es una película meramente para pasar el rato. Habla de las emociones humanas, tocando a los personajes de una manera. Lo que Marcelo quería era que fuera una película muy humana, que pasaran cosas reales. Entonces, las problemáticas de estos personajes, aunque están abordados en tono de comedia, son muy reales. Es una película que tiene momentos muy entrañables y momentos muy duros porque, como todos, pasamos por momentos buenos y por momentos terribles. Es muy interesante la manera en que abordó este guión.

Tobar definió a su filme “como una fantasía compartida por todos”. ¿Por dónde pasa esa fantasía?

Son varias. Hablando en la cuestión técnica, esa manera de filmar, para mí, no lo había hecho y me parece una delicia porque es jugar y estar ciento por ciento atento en todas las secuencias. Esta fantasía, esta idea que yo también tengo con mis amigos de envejecer cerca de tus amigos y seres queridos, creo que todo eso se cumplió y sobre todo el hecho de filmar fuera de la ciudad. En un mismo hotel estábamos todos, toda la producción. Eso hizo que fuera más entrañable todo el proceso previo y durante el rodaje. Creo que se nos cumplió lo que esperábamos de esa película. Fue una experiencia increíble porque nos fuimos a Valle de Bravo. La filmamos hace dos años.

Luchará por ganarse el corazón de una mujer en “Amarres”

Juan Pablo Medina, junto con Gabriela de la Garza y Hugo Catalán, encabeza el elenco de “Amarres”, dramedy que se estrenará próximamente por TNT. “Amarres”, se centra en la historia de Ana, la nieta de una antigua amarradora del mercado de Sonora de México que, desesperada por su situación económica, decide recuperar la tradición familiar para evitar que sus hijos pasen a la custodia de su exmarido. Esa tradición familiar consiste en llevar a cabo los conjuros conocidos como “amarres”, hechizos mediante los cuales una persona, con facultades para hacerlo, “amarra” dos corazones. Podría ser un trabajo cualquiera, pero, al abrirle la puerta, Ana abre también a un mundo mágico.

¿Qué valores destaca “Amarres”?

La protagonista tiene un negocio de “amarres”, pero es brujería blanca. Lo que está tratando con sus poderes es conectar a seres humanos. Eso me parece una idea muy linda. Es una idea en donde a partir de algo mágico puedes ayudar a que alguien se conecte con quien normalmente no lo haría. Me parece una idea súper romántica. También habla mucho del tema familiar. Para mí también la familia es todo. A través de la comedia abordar estos temas me parece brillante, lindísimo.

Y el lema de esta producción es “El amor es cosa de magia”.

A partir de esa premisa llevarlo a este lugar mágico me parece muy acertado. Marcelo (Tobar, director) sigue con esta manera de dirigir donde te pone a pensar y a resolver improvisando. Eso es delicioso.

¿Qué rol cumples en el triángulo amoroso que conformarán con Gabriela de la Garza y Hugo Catalán?

Como tenemos la parte de los amarres, la parte de ella como mamá, como tiene que lidiar con los ex, pues está la parte en donde a ella también le hace falta llenar una parte de su corazón que no la tiene. Entonces, conoce a dos tipos que le llaman la atención, uno por una cosa y el otro por otra. Es como una batalla entre los dos para ganarnos el amor de Gabriela. Nuestro rol es tratar de ganarnos su corazón, pero sin amarres.