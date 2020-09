Consternación por la muerte de Ramona Galarza

22/09/2020 - 20:38 Pura Vida

La máxima estrella del chamamé, Ramona Galarza, conocida popularmente como “la novia del Paraná”, murió a los 80 años en el porteño Hospital Pirovano, en donde había sido internada tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Con más de 40 discos y participación en nueve películas, Ramona Galarza se erigió como la principal referente de la música litoraleña en el país y en el exterior.

Precisamente, la primera gran aparición pública de esta figura, nacida en Corrientes bajo el nombre de Ramona Modesta Onetto, se produjo en el cine, cuando en 1958 participó del filme “Alto Paraná”, protagonizado por Ubaldo Martínez, en donde cantaba un chamamé.

Instalada en Buenos Aires desde 1960, formó parte del llamado “boom del folclore”, que agrupaba a otras figuras como Los Chalchaleros.

Su fama trascendió América latina. En EE.UU., se presentó en el mítico Carnegie Hall de Nueva York.

La muerte de la popular cantante de chamamé Ramona Galarza, despertó en Corrientes numerosas manifestaciones de cariño.

El grupo Los Alonsitos se expresó por Twitter. “Adiós querida novia del Paraná. Una gran artista chamamecera que supo acompañarnos siempre y llevó nuestra música a lo más alto”, escribieron.

Dolor entre sus colegas

A su vez, el humorista Luís Landriscina dijo que sentía no solo “dolor” por perder a la persona, sino por la figura para la música. Además, en declaraciones a la AM LT7 Corrientes, Landriscina reveló que en la noche del lunes había recibido una llamada de la cantante, pero no pudieron hablar.

El cantautor chamamecero Antonio Tarragó Ros, por su parte, se mostró “muy consternado”. Él sí pudo contestar su llamada.

“Nosotros hablábamos mucho, con ella y con Antonito (Tarragó Ros), yo la hacía reír, le hacía bromas y voces distintas y se divertía conmigo”, recordó Landriscina, y añadió: “Creo que se sintió morir y pidió para hablar con nosotros, lamentablemente no pudo y me queda ese dolor”.l