Dieron el alta al Chaqueño Palavecino

29/09/2020 - 14:25 Pura Vida

El Chaqueño Palavecino recibió el alta médica este martes 29 de septiembre a las 10:30 de la mañana, luego de permanecer internando en el área de terapia intensiva del Instituto Médico de Alta Complejidad de Rosario de Lerma, en Salta.

El popular cantante tuvo un cuadro de salud complicado tras haber dado positivo de coronavirus.

“Seguirá su proceso de recuperación desde su casa”, señalaron en un comunicado oficial de prensa del reconocido artista.

“Agradecemos infinitamente y de todo corazón todo el acompañamiento recibido, el amor, las buenas energías y las oraciones para que Oscar salga adelante”, finaliza el escrito.

El 12 de septiembre, el folclorista suspendió una presentación vía streming vía de la Fiesta Nacional de la Nuez. Había comenzado con síntomas de tos y un malestar en la garganta. Por este motivo, se realizó un hisopado y dio positivo de COVID-19. Le recomendaron que hiciera reposo en su casa de Rosario de Lerma, Salta, para cumplir con el aislamiento.

Tras ser dado de alta, el cantante hizo declaraciones sobre su estado de salud. “Siempre estuve aislado, con mucho vino y asado acá en mi casa, pero hoy la cosa está complicada, acá en Salta es un peligro”.

“Yo me cuidé muchísimo, pero este bicho me arrinconó. No hay que temer, hay que tener cuidado nada más. Yo le tengo muchísimo cuidado y estoy haciendo todo lo que me dicen los médicos. Miedo no le tengo, para nada. Pero si hago caso. Dicen los médicos que la mayoría vamos a pasar por esto y así parece. Anda por todos lados este bicho”, remarcó el músico.

Luego, el artista tuvo una leve desmejoría, sintió dolor de cabeza y dolor corporal, tos y falta de aire. Frente a este cuadro, el equipo médico le pidió que se hiciera una tomografía. Con este estudio, los profesionales confirmaron que tenía una leve infiltración en el pulmón. Por este motivo, lo internaron preventivamente, una semana después de haberlo hisopado.