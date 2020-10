Apasionado beso de Lali Espósito con una modelo venezolana

02/10/2020 - 22:17 Pura Vida

La cantante y actriz santiagueña Lali Espósito sorprendió a todos con un video en el que da un beso súper apasionado a una modelo venezolana. Lo publicó en Instagram y revolucionó las redes de inmediato.

“¿Querías que esto pasara en la vida real?”, pregunta la cantante mirando a cámara en la breve grabación. En primer lugar, acerca su boca a la del cantante Andrés Ceballos, cantante de la banda Dvicio, con la que acaba de estrenar la canción “Soy de volar”, pero termina besando a la novia del intérprete, la mencionada Efímer, quien se encuentra sentada a su lado. El video termina con Lali dirigiéndose nuevamente a cámara, y una amplia sonrisa.

“Tanto lo pidieron… #SoyDeVolar”, se limitó a escribir la intérprete junto al posteo, acompañado por el emoji de un arcoiris, símbolo de la comunidad LGBT.

En unos pocos minutos el video fue reproducido más de un millón de veces y recibió comentarios de varias figuras. Una de ellas fue Sofi Morandi, quien escribió “se prendió esta mierda”. El dibujante Martín Garabal desplegó su humor con una pregunta que hace referencia a lo que se puede observar de fondo en el video: “¿De quién es el cuadro?”. Natalia Oreiro leyó esta consulta y dejó en claro que le causó mucha gracia. La actriz y Youtuber Mica Suárez, por su parte, expresó: “Es esa, reina”.

La sorpresiva publicación tuvo lugar unos días después del estreno del videoclip “Soy de volar”, que relata la historia de amor de los personajes interpretados por Lali y Andrés Ceballos, quienes terminan a los besos. “No perdamos la locura desde las alturas. Sabes que soy de volar. Y aunque estemos tan arriba, que dé miedo la caída, sé que sientes que esto no es por casualidad. Y aquí estás, y esa cara, que por más que quiera, no me sabe ocultar la verdad”, reza el estribillo de esa canción.

Separada hace poco de su pareja Santiago Mocorrea, hecho que ella misma se encargó de informar unos días atrás, Lali no pudo, sin embargo, escapar a la usina de rumores. Poco después de que se supiera que ya no está de novia, empezó a circular que estaría teniendo un romance con el actor español Miguel Ángel Silvestre.