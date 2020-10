Traverso se juega: “En ataque pondría a Tévez y a Salvio”

03/10/2020 - 01:15 Mundo Boca

Cristian Traverso, uno de los jugadores históricos de Boca, hizo público que deseo de que la delantera del “Xeneize” esté integrada por Carlos Tévez y Eduardo Salvio.

“Yo en ataque pondría a Tévez y a Salvio. Pero Boca no tiene un 9. Boca está jugando sin delanteros. Me gustaría que esté Wanchope pero no está. Nosotros hemos jugado finales sin delanteros. No significa nada tener a un delantero si no le llega”, declaró el ex defensor que actualmente tiene 48 años.

“No quiero caerle a Soldano. Si juega de 9, va a ser útil, pero si no no. Si el entrenador está cómodo así, le resulta ganar así, a los hinchas les importa eso. Pero yo digo que para los grandes objetivos, si te tapan esas dos posibilidades que tenés de atacar, se hace difícil y hay que buscarle variantes. Es lo que tenemos y hay que pelearle a quien sea”, agregó Traverso, que ganó tres torneos locales (1998, 1999 y 2000), dos Libertadores (2000 y 2001), una Intercontinental (2000) y una Sudamericano con Boca (2004).

“Boca no está jugando bien. Se puede jugar mal, está permitido. Pero no hay que acostumbrarse a jugar mal. No entiendo como Capaldo no juega en este equipo. Tiene otro recorrido, presiona más arriba. Es un poco desordenado pero presiona bien”, expresó convencido.

Luego, siguió explicando su idea de juego en relación con el trabajo de los mediocampista. “Yo no quería que Cardona vuelva. Es extraordinario de calidad pero está falta de ritmo. Igual ahora que lo tenés hay que usarlo desde el principio, hasta los minutos que dure, pero de arranque. Le pega de afuera. Pol Fernández no le pega de afuera. ¿Quién lleva la pelota hasta el área rival?”, señaló.

Sebastián Villa

Y en su diálogo con TyC Sports, completó: “Hoy a Villa le ponen el mote de salvador y el consejo del fútbol quizás no piensa eso. Lo defienden escalonado y listo. Boca tiene que tener variantes”.

Además, dijo que “yo quiero jugar ya contra River, aunque Boca esté así”, que “River no quiere porque está cómodo y tiene más para perder que para ganar” y que “Boca necesita esa sed de revancha”.

Por último, elevó la apuesta: “Si se da en octavos bien, si es más adelante, mejor. Si es en la final, remaríamos el fútbol argentino, a pesar de los dirigentes, y tendríamos dos equipos argentinos en la final de la Libertadores”.l