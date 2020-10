Angileri se lesionó y estará afuera de las canchas por dos o tres semanas

04/10/2020 - 23:56 Mundo River

El amistoso de River ante San Lorenzo del pasado sábado le sirvió a Marcelo Gallardo para darles rodaje a los jugadores que aún no sumaron minutos en cancha (o jugaron muy poco) desde el regreso a la competencia, pero a la vez el entrenador sufrió un dolor de cabeza porque perdió a un futbolista por dos o tres semanas.

Fabrizio Angileri había reemplazado a Milton Casco en el 2-2 ante San Pablo en el Morumbí y también en el 6-0 contra Binacional en Lima. Pero como el entrerriano regresó a la titularidad el miércoles pasado, en el 2-1 frente al San Pablo en Avellaneda luego de recuperarse del Covid-19, el “Muñeco” utilizó al ex Godoy Cruz en la formación alternativa que puso en el ensayo con el “Ciclón”. Y lamentablemente el zurdo de 26 años no sólo no pudo completar los 90 minutos contra San Lorenzo sino que sufrió una distensión en el isquiotibial derecho que lo mantendrá inactivo al menos por 15 días y se sumó a la baja de Jorge Carrascal.

Es cierto que con la vuelta de Casco la baja de Angileri no resulta tan sensible para el DT de River, aunque sí perjudica claramente al jugador, quien por primera vez desde que llegó a Núñez (en marzo de 2019) había estado a la altura del equipo de Gallardo en los dos partidos recientes de la Copa Libertadores, pese a la mala suerte que tuvo de convertir un gol en contra en el Morumbí.

Angileri cuenta con tiempo y trabajará duro para recuperarse de cara al partido ante La Liga de Quito en dos semanas.